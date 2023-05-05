05 мая 2023
04 мая 2023

Мэр из ХМАО принял участие в марафоне ко Дню Победы. Видео

В Белоярском районе ХМАО состоялся марафон «78 километров Победы»
© Служба новостей «URA.RU»
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Марафон «Европа-Азия» Екатеринбург, спорт, марафон европа-азия, бег, кросс, зож
Дистанция каждого участника составила от двух до 3,5 километров Фото:

Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков поучаствовал в марафоне «78 километров Победы». Об этом мэр рассказал в соцсетях.

«В память обо всех, кто ковал Победу в Великой Отечественной войне, сегодня в нашем городе прошел легкоатлетический марафон „78 километров Победы“. Кросс начался в 8 часов утра на 78-м километре по автодороге от поселка Верхнеказымский. Он стал в нашем городе доброй традицией, которая будет передаваться от поколения к поколению», — рассказал Маненков в своем telegram-канале.

В марафоне приняли участие более 40 человек. Марафонцы преодолели дистанции от двух до 3,5 километров. «Финиш состоялся в Cквере Победы, где вместе с участниками марафона и ветеранами мы возложили цветы к Вечному огню», — поделился глава.

Ранее URA.RU рассказывало, что мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин накануне 9 Мая поздравил ветеранов ВОВ с праздником. На мероприятии прозвучали песни военных лет.

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Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков поучаствовал в марафоне «78 километров Победы». Об этом мэр рассказал в соцсетях. «В память обо всех, кто ковал Победу в Великой Отечественной войне, сегодня в нашем городе прошел легкоатлетический марафон „78 километров Победы“. Кросс начался в 8 часов утра на 78-м километре по автодороге от поселка Верхнеказымский. Он стал в нашем городе доброй традицией, которая будет передаваться от поколения к поколению», — рассказал Маненков в своем telegram-канале. В марафоне приняли участие более 40 человек. Марафонцы преодолели дистанции от двух до 3,5 километров. «Финиш состоялся в Cквере Победы, где вместе с участниками марафона и ветеранами мы возложили цветы к Вечному огню», — поделился глава. Ранее URA.RU рассказывало, что мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин накануне 9 Мая поздравил ветеранов ВОВ с праздником. На мероприятии прозвучали песни военных лет.
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