Мэр из ХМАО принял участие в марафоне ко Дню Победы. Видео

В Белоярском районе ХМАО состоялся марафон «78 километров Победы»

06 мая 2023 в 17:21 Размер текста - 17 +

Дистанция каждого участника составила от двух до 3,5 километров Фото: Алексей Колчин © URA.RU Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков поучаствовал в марафоне «78 километров Победы». Об этом мэр рассказал в соцсетях. «В память обо всех, кто ковал Победу в Великой Отечественной войне, сегодня в нашем городе прошел легкоатлетический марафон „78 километров Победы“. Кросс начался в 8 часов утра на 78-м километре по автодороге от поселка Верхнеказымский. Он стал в нашем городе доброй традицией, которая будет передаваться от поколения к поколению», — рассказал Маненков в своем telegram-канале. В марафоне приняли участие более 40 человек. Марафонцы преодолели дистанции от двух до 3,5 километров. «Финиш состоялся в Cквере Победы, где вместе с участниками марафона и ветеранами мы возложили цветы к Вечному огню», — поделился глава. Ранее URA.RU рассказывало, что мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин накануне 9 Мая поздравил ветеранов ВОВ с праздником. На мероприятии прозвучали песни военных лет.

Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков поучаствовал в марафоне «78 километров Победы». Об этом мэр рассказал в соцсетях. «В память обо всех, кто ковал Победу в Великой Отечественной войне, сегодня в нашем городе прошел легкоатлетический марафон „78 километров Победы“. Кросс начался в 8 часов утра на 78-м километре по автодороге от поселка Верхнеказымский. Он стал в нашем городе доброй традицией, которая будет передаваться от поколения к поколению», — рассказал Маненков в своем telegram-канале. В марафоне приняли участие более 40 человек. Марафонцы преодолели дистанции от двух до 3,5 километров. «Финиш состоялся в Cквере Победы, где вместе с участниками марафона и ветеранами мы возложили цветы к Вечному огню», — поделился глава. Ранее URA.RU рассказывало, что мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин накануне 9 Мая поздравил ветеранов ВОВ с праздником. На мероприятии прозвучали песни военных лет.