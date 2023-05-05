05 мая 2023
04 мая 2023

Мэр Ханты-Мансийска встретился с ветеранами ВОВ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ряшин Максим, глава администрации. Василий Филипенко, глава города. Ханты-Мансийск, ряшин максим
Максим Ряшин поздравил ветеранов ВОВ с наступающим праздником Фото:

Мэр Ханты-Мансийска (ХМАО) Максим Ряшин накануне 9 мая поздравил ветеранов ВОВ с праздником. О встрече глава сообщил в соцсетях.

«Накануне празднования Дня Победы встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла и жителями блокадного Ленинграда. Поздравил уважаемых земляков с самым важным праздником в истории нашей страны», — написал Ряшин в своем telegram-канале.

На мероприятии прозвучали песни военных лет. Мэр отметил, что День Победы объединяет поколения. «В этом году памятная дата воспринимается особенно трепетно, потому что наш народ вновь столкнулся с тяжелейшими испытаниями. Сегодня настало время, когда мы должны быть достойны подвига наших предков. Хантымансийцы в едином строю с жителями нашей страны участвуют в боевых действиях на передовой, и помогают семьям военнослужащих, трудятся в тылу», — сообщил он.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО перечислили единовременную выплату к Дню Победы ветеранам, инвалидам-участником Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, узникам концлагерей. Деньги направлены более пяти тысячам югорчан.

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Мэр Ханты-Мансийска (ХМАО) Максим Ряшин накануне 9 мая поздравил ветеранов ВОВ с праздником. О встрече глава сообщил в соцсетях. «Накануне празднования Дня Победы встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла и жителями блокадного Ленинграда. Поздравил уважаемых земляков с самым важным праздником в истории нашей страны», — написал Ряшин в своем telegram-канале. На мероприятии прозвучали песни военных лет. Мэр отметил, что День Победы объединяет поколения. «В этом году памятная дата воспринимается особенно трепетно, потому что наш народ вновь столкнулся с тяжелейшими испытаниями. Сегодня настало время, когда мы должны быть достойны подвига наших предков. Хантымансийцы в едином строю с жителями нашей страны участвуют в боевых действиях на передовой, и помогают семьям военнослужащих, трудятся в тылу», — сообщил он. Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО перечислили единовременную выплату к Дню Победы ветеранам, инвалидам-участником Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, узникам концлагерей. Деньги направлены более пяти тысячам югорчан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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