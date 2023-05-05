Мэр Ханты-Мансийска (ХМАО) Максим Ряшин накануне 9 мая поздравил ветеранов ВОВ с праздником. О встрече глава сообщил в соцсетях.
«Накануне празднования Дня Победы встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла и жителями блокадного Ленинграда. Поздравил уважаемых земляков с самым важным праздником в истории нашей страны», — написал Ряшин в своем telegram-канале.
На мероприятии прозвучали песни военных лет. Мэр отметил, что День Победы объединяет поколения. «В этом году памятная дата воспринимается особенно трепетно, потому что наш народ вновь столкнулся с тяжелейшими испытаниями. Сегодня настало время, когда мы должны быть достойны подвига наших предков. Хантымансийцы в едином строю с жителями нашей страны участвуют в боевых действиях на передовой, и помогают семьям военнослужащих, трудятся в тылу», — сообщил он.
Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО перечислили единовременную выплату к Дню Победы ветеранам, инвалидам-участником Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, узникам концлагерей. Деньги направлены более пяти тысячам югорчан.
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