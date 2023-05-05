Депутат Госдумы от ХМАО высказался о покушении на Захара Прилепина

Депутат Госдумы от ХМАО Новичков: попытка убить Прилепина — покушение на каждого из нас

06 мая 2023 в 20:24 Размер текста - 17 +

Покушение на Захара Прилепина (на фото) возмутило Николая Новичкова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина Депутат Госдумы от ХМАО Николай Новичков назвал покушение на Захара Прилепина посягательством на россиян. Своим мнением парламентарий поделился в соцсетях. «Это сложно передать словами, но я хочу, чтобы все люди в нашей стране, все 150 миллионов наших сограждан и миллионы наших соотечественников за рубежом, осознали: враг пришел в наши дома, он хочет убивать наших детей, наших отцов и матерей, всех наших близких. <…> Покушение на Захара — это покушение на каждого из нас», — написал Новичков в своем telegram-канале. Автомобиль писателя и участника боевых действий в Донбассе Захара Прилепина был подорван в Нижегородской области 6 мая. Его водитель погиб на месте, писателя передали в руки медиков. Следователи квалифицировали покушение на Прилепина как теракт.

Депутат Госдумы от ХМАО Николай Новичков назвал покушение на Захара Прилепина посягательством на россиян. Своим мнением парламентарий поделился в соцсетях. «Это сложно передать словами, но я хочу, чтобы все люди в нашей стране, все 150 миллионов наших сограждан и миллионы наших соотечественников за рубежом, осознали: враг пришел в наши дома, он хочет убивать наших детей, наших отцов и матерей, всех наших близких. <…> Покушение на Захара — это покушение на каждого из нас», — написал Новичков в своем telegram-канале. Автомобиль писателя и участника боевых действий в Донбассе Захара Прилепина был подорван в Нижегородской области 6 мая. Его водитель погиб на месте, писателя передали в руки медиков. Следователи квалифицировали покушение на Прилепина как теракт.