Депутат Госдумы от ХМАО высказался о покушении на Захара Прилепина

Депутат Госдумы от ХМАО Николай Новичков назвал покушение на Захара Прилепина посягательством на россиян. Своим мнением парламентарий поделился в соцсетях.
«Это сложно передать словами, но я хочу, чтобы все люди в нашей стране, все 150 миллионов наших сограждан и миллионы наших соотечественников за рубежом, осознали: враг пришел в наши дома, он хочет убивать наших детей, наших отцов и матерей, всех наших близких. <…> Покушение на Захара — это покушение на каждого из нас», — написал Новичков в своем telegram-канале.
Автомобиль писателя и участника боевых действий в Донбассе Захара Прилепина был подорван в Нижегородской области 6 мая. Его водитель погиб на месте, писателя передали в руки медиков. Следователи квалифицировали покушение на Прилепина как теракт.
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