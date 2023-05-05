05 мая 2023

Депутат Госдумы от ХМАО высказался о покушении на Захара Прилепина

Депутат Госдумы от ХМАО Новичков: попытка убить Прилепина — покушение на каждого из нас
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Объединительный съезд "Справедливой России", "За правду", "Патриоты России". Москва, прилепин захар
Покушение на Захара Прилепина (на фото) возмутило Николая Новичкова Фото:
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В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина

Депутат Госдумы от ХМАО Николай Новичков назвал покушение на Захара Прилепина посягательством на россиян. Своим мнением парламентарий поделился в соцсетях.

«Это сложно передать словами, но я хочу, чтобы все люди в нашей стране, все 150 миллионов наших сограждан и миллионы наших соотечественников за рубежом, осознали: враг пришел в наши дома, он хочет убивать наших детей, наших отцов и матерей, всех наших близких. <…> Покушение на Захара — это покушение на каждого из нас», — написал Новичков в своем telegram-канале.

Автомобиль писателя и участника боевых действий в Донбассе Захара Прилепина был подорван в Нижегородской области 6 мая. Его водитель погиб на месте, писателя передали в руки медиков. Следователи квалифицировали покушение на Прилепина как теракт.

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Депутат Госдумы от ХМАО Николай Новичков назвал покушение на Захара Прилепина посягательством на россиян. Своим мнением парламентарий поделился в соцсетях. «Это сложно передать словами, но я хочу, чтобы все люди в нашей стране, все 150 миллионов наших сограждан и миллионы наших соотечественников за рубежом, осознали: враг пришел в наши дома, он хочет убивать наших детей, наших отцов и матерей, всех наших близких. <…> Покушение на Захара — это покушение на каждого из нас», — написал Новичков в своем telegram-канале. Автомобиль писателя и участника боевых действий в Донбассе Захара Прилепина был подорван в Нижегородской области 6 мая. Его водитель погиб на месте, писателя передали в руки медиков. Следователи квалифицировали покушение на Прилепина как теракт.
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