07 мая 2023

В свердловском городе отменили салют на День Победы. Фото

В Заречном отменили салют на День Победы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День города 229 лет. Екатеринбург , салют, шары, шарики
В Заречном отменили салют на 9 мая Фото:

В Заречном (Свердловская область) отменили салют и концертную программу «Ривьере» в День Победы. Из-за этого в городе не будут вводиться ограничения на движение машин по улице Клары Цеткин с 20:30 до 22:30, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Изменения касаются только вечерних мероприятий в Заречном — отменен салют и концертная программа в „Ривьере“. В связи с этим не будут также вводиться ограничения движения транспортных средств по ул. Клары Цеткин с 20:30 до 22:30», — говорится в сообщении мэрии Заречного в Telegram. В населенных пунктах программа мероприятий никак не изменится.

Ранее в Белоярском городском округе прошел автопробег. Он посвящен празднованию 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Программа празднования Дня Победы в Заречном
Программа празднования Дня Победы в Заречном
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Заречном (Свердловская область) отменили салют и концертную программу «Ривьере» в День Победы. Из-за этого в городе не будут вводиться ограничения на движение машин по улице Клары Цеткин с 20:30 до 22:30, сообщили в пресс-службе мэрии. «Изменения касаются только вечерних мероприятий в Заречном — отменен салют и концертная программа в „Ривьере“. В связи с этим не будут также вводиться ограничения движения транспортных средств по ул. Клары Цеткин с 20:30 до 22:30», — говорится в сообщении мэрии Заречного в Telegram. В населенных пунктах программа мероприятий никак не изменится. Ранее в Белоярском городском округе прошел автопробег. Он посвящен празднованию 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...