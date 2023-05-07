В Заречном (Свердловская область) отменили салют и концертную программу «Ривьере» в День Победы. Из-за этого в городе не будут вводиться ограничения на движение машин по улице Клары Цеткин с 20:30 до 22:30, сообщили в пресс-службе мэрии.
«Изменения касаются только вечерних мероприятий в Заречном — отменен салют и концертная программа в „Ривьере“. В связи с этим не будут также вводиться ограничения движения транспортных средств по ул. Клары Цеткин с 20:30 до 22:30», — говорится в сообщении мэрии Заречного в Telegram. В населенных пунктах программа мероприятий никак не изменится.
Ранее в Белоярском городском округе прошел автопробег. Он посвящен празднованию 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
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