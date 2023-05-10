В Белоруссии нашли взрывные устройства, замаскированные под бытовые предметы

Глава КГБ Тертель: Украина готовила несколько терактов в Белоруссии к 9 Мая

10 мая 2023 в 14:24 Размер текста - 17 +

Глава КГБ Беларуси заявил о планировании нескольких терактов накануне 9 Мая Фото: Анна Майорова © URA.RU Накануне 9 Мая и в сам праздник в Белоруссии планировалось несколько террористических актов, которые причастны к Украине. Об этом сообщил глава белорусского КГБ Иван Тертель. «В преддверии праздника Великой Победы и непосредственно в сам день 9 мая в Беларуси планировали осуществить сразу несколько терактов. Комитет государственной безопасности пресек эти попытки», — заявил глава ведомства Иван Тертель, передает белорусский гостелеканал ОНТ . По словам телеведущей, взрывные устройства прибыли в страну из-за границы и были спрятаны в бытовых приборах. Отмечается, что несколько жителей Белоруссии получили посылки «с одним заданием — забрать и не задавать лишних вопросов». Они должны были активизироваться в определенное время. Отмечается, что Украина причастна к инициации терактов. Ранее в Кремле допустили новые провокации Украины против Белоруссии из-за встречи врио главы ДНР Дениса Пушилина и белорусского лидера Александра Лукашенко, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин отметил, что армия республики готова дать отпор любому, кто нарушит рубежи государства, передает телеканал RT.

Накануне 9 Мая и в сам праздник в Белоруссии планировалось несколько террористических актов, которые причастны к Украине. Об этом сообщил глава белорусского КГБ Иван Тертель. «В преддверии праздника Великой Победы и непосредственно в сам день 9 мая в Беларуси планировали осуществить сразу несколько терактов. Комитет государственной безопасности пресек эти попытки», — заявил глава ведомства Иван Тертель, передает белорусский гостелеканал ОНТ. По словам телеведущей, взрывные устройства прибыли в страну из-за границы и были спрятаны в бытовых приборах. Отмечается, что несколько жителей Белоруссии получили посылки «с одним заданием — забрать и не задавать лишних вопросов». Они должны были активизироваться в определенное время. Отмечается, что Украина причастна к инициации терактов. Ранее в Кремле допустили новые провокации Украины против Белоруссии из-за встречи врио главы ДНР Дениса Пушилина и белорусского лидера Александра Лукашенко, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин отметил, что армия республики готова дать отпор любому, кто нарушит рубежи государства, передает телеканал RT.