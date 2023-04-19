В Кремле допустили новые провокации Украины против Белоруссии

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков заявил, что не стоит исключать провокаций со стороны Украины Фото:

После решения Украины отозвать своего посла в Белоруссии на фоне встречи врио главы ДНР Дениса Пушилина и белорусского лидера Александра Лукашенко, нельзя исключать новые провокации со стороны Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.

«Внимание обратили. Провокации [со стороны Украины] исключать нельзя», — сказал Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что Украина решила отозвать своего посла в Белоруссии «для консультации». Такой шаг Киев предпринял после встречи Пушилина и Лукашенко, передает «Царьград».

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После решения Украины отозвать своего посла в Белоруссии на фоне встречи врио главы ДНР Дениса Пушилина и белорусского лидера Александра Лукашенко, нельзя исключать новые провокации со стороны Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. «Внимание обратили. Провокации [со стороны Украины] исключать нельзя», — сказал Дмитрий Песков. Ранее стало известно, что Украина решила отозвать своего посла в Белоруссии «для консультации». Такой шаг Киев предпринял после встречи Пушилина и Лукашенко, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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