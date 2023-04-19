В Кремле допустили новые провокации Украины против Белоруссии

Дмитрий Песков заявил, что не стоит исключать провокаций со стороны Украины
После решения Украины отозвать своего посла в Белоруссии на фоне встречи врио главы ДНР Дениса Пушилина и белорусского лидера Александра Лукашенко, нельзя исключать новые провокации со стороны Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.
«Внимание обратили. Провокации [со стороны Украины] исключать нельзя», — сказал Дмитрий Песков.
Ранее стало известно, что Украина решила отозвать своего посла в Белоруссии «для консультации». Такой шаг Киев предпринял после встречи Пушилина и Лукашенко, передает «Царьград».
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