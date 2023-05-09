09 мая 2023
08 мая 2023

Полиция поймала рыбаков, устроивших пожар в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, ветки, огонь, костер
40 га земли сгорело в Кондинском районе из-за неосторожности рыбаков Фото:

Полиция поймала двух рыбаков, которые устроили ландшафтный пожар около озера Туман в Кондинском районе ХМАО. Официальный сайт полиции сообщает, что мужчины признали свою вину.

«Установлены жители одного из поселений Кондинского района 1985 и 1975 г. р., которые причастны к ландшафтному пожару возле озера Туман: находясь в состоянии алкогольного опьянения, они нарушили требования противопожарной безопасности и подожгли сухостой. Граждане сознались в содеянном», — говорится на сайте полиции.

Пожар распространился на территорию порядка 40 гектаров. После рассмотрения материалов дела будет решено, какое наказание понесут нарушители.

Ранее URA.RU писало, что в Кондинском районе регионе тушат лесной пожар на площади 12 гектаров. К ликвидации возгорания привлечены 10 сотрудников авиапожарной службы базы авиационной и наземной охраны лесов Югры.

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Полиция поймала двух рыбаков, которые устроили ландшафтный пожар около озера Туман в Кондинском районе ХМАО. Официальный сайт полиции сообщает, что мужчины признали свою вину. «Установлены жители одного из поселений Кондинского района 1985 и 1975 г. р., которые причастны к ландшафтному пожару возле озера Туман: находясь в состоянии алкогольного опьянения, они нарушили требования противопожарной безопасности и подожгли сухостой. Граждане сознались в содеянном», — говорится на сайте полиции. Пожар распространился на территорию порядка 40 гектаров. После рассмотрения материалов дела будет решено, какое наказание понесут нарушители. Ранее URA.RU писало, что в Кондинском районе регионе тушат лесной пожар на площади 12 гектаров. К ликвидации возгорания привлечены 10 сотрудников авиапожарной службы базы авиационной и наземной охраны лесов Югры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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