Полиция поймала рыбаков, устроивших пожар в ХМАО

Полиция поймала двух рыбаков, которые устроили ландшафтный пожар около озера Туман в Кондинском районе ХМАО. Официальный сайт полиции сообщает, что мужчины признали свою вину.
«Установлены жители одного из поселений Кондинского района 1985 и 1975 г. р., которые причастны к ландшафтному пожару возле озера Туман: находясь в состоянии алкогольного опьянения, они нарушили требования противопожарной безопасности и подожгли сухостой. Граждане сознались в содеянном», — говорится на сайте полиции.
Пожар распространился на территорию порядка 40 гектаров. После рассмотрения материалов дела будет решено, какое наказание понесут нарушители.
Ранее URA.RU писало, что в Кондинском районе регионе тушат лесной пожар на площади 12 гектаров. К ликвидации возгорания привлечены 10 сотрудников авиапожарной службы базы авиационной и наземной охраны лесов Югры.
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