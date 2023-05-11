На окраине Перми рядом с домами разгорелся пожар. Фото

11 мая 2023 в 20:01 Размер текста - 17 +

На месте работают пожарные Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В поселке Горный (Пермский муниципальный округ, Пермский край) недалеко от домов загорелась заброшенная ферма. Об этом URA.RU рассказали местные жители. Поселок находится на расстоянии около 10 км от Перми. «Пожар на территории бывшей фермы. По словам местных кто-то поджог ямы с силосом, которые остались после демонтажа фермы», — сообщили собеседники. Также, по словам жителей, от фермы до ближайших домов около 200 метров. Пожар разгорелся очень быстро и угрожает добраться до жилых строений. На месте уже работают пожарные. На месте работают пожарные Фото: читатель URA.RU Пожар быстро разгорелся Фото: читатель URA.RU

В поселке Горный (Пермский муниципальный округ, Пермский край) недалеко от домов загорелась заброшенная ферма. Об этом URA.RU рассказали местные жители. Поселок находится на расстоянии около 10 км от Перми. «Пожар на территории бывшей фермы. По словам местных кто-то поджог ямы с силосом, которые остались после демонтажа фермы», — сообщили собеседники. Также, по словам жителей, от фермы до ближайших домов около 200 метров. Пожар разгорелся очень быстро и угрожает добраться до жилых строений. На месте уже работают пожарные.