На окраине Перми рядом с домами разгорелся пожар. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в расселенном доме, в поселке Солнечный. Сургут, мчс, пожар, огонь
На месте работают пожарные Фото:

В поселке Горный (Пермский муниципальный округ, Пермский край) недалеко от домов загорелась заброшенная ферма. Об этом URA.RU рассказали местные жители. Поселок находится на расстоянии около 10 км от Перми.

«Пожар на территории бывшей фермы. По словам местных кто-то поджог ямы с силосом, которые остались после демонтажа фермы», — сообщили собеседники.

Также, по словам жителей, от фермы до ближайших домов около 200 метров. Пожар разгорелся очень быстро и угрожает добраться до жилых строений. На месте уже работают пожарные.

На месте работают пожарные
На месте работают пожарные
Фото:
Пожар быстро разгорелся
Пожар быстро разгорелся
Фото:

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В поселке Горный (Пермский муниципальный округ, Пермский край) недалеко от домов загорелась заброшенная ферма. Об этом URA.RU рассказали местные жители. Поселок находится на расстоянии около 10 км от Перми. «Пожар на территории бывшей фермы. По словам местных кто-то поджог ямы с силосом, которые остались после демонтажа фермы», — сообщили собеседники. Также, по словам жителей, от фермы до ближайших домов около 200 метров. Пожар разгорелся очень быстро и угрожает добраться до жилых строений. На месте уже работают пожарные.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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