На месте работают пожарные
В поселке Горный (Пермский муниципальный округ, Пермский край) недалеко от домов загорелась заброшенная ферма. Об этом URA.RU рассказали местные жители. Поселок находится на расстоянии около 10 км от Перми.
«Пожар на территории бывшей фермы. По словам местных кто-то поджог ямы с силосом, которые остались после демонтажа фермы», — сообщили собеседники.
Также, по словам жителей, от фермы до ближайших домов около 200 метров. Пожар разгорелся очень быстро и угрожает добраться до жилых строений. На месте уже работают пожарные.
На месте работают пожарные
Пожар быстро разгорелся
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