11 мая 2023

Свердловские зэки сняли клип на песню Shaman’a. Видео

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ОВД Гольяново. Москва, сизо, колючая проволока, колония, заключение, тюрьма, ИК
Осужденные, исполнившие кавер песни Шамана, стали победителями в творческом конкурсе ИК-3 Фото:

В Краснотурьинске (Свердловская область) осужденные строго режима сняли клип на песню Shaman’a (Ярослава Дронова). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФСИН по региону.

«В колонии строгого режима ИК-3 прошел конкурс среди осужденных на лучший кавер патриотических песен. Клип на композицию Шамана „Встанем“ создали осужденные Игорь Катюхин и Николай Ездовский», — сказано в сообщении.

Мероприятие прошло в рамках Дня Победы. Победителями конкурса стали Катюхин и Ездовский.

Ранее URA.RU писало, что Shaman исполнил свои хиты на гала-концерте «Дорога к Победе» в Екатеринбурге, который посвящен 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Артист признался, что в Екатеринбурге слушатели встречают его по-особому.

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В Краснотурьинске (Свердловская область) осужденные строго режима сняли клип на песню Shaman’a (Ярослава Дронова). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФСИН по региону. «В колонии строгого режима ИК-3 прошел конкурс среди осужденных на лучший кавер патриотических песен. Клип на композицию Шамана „Встанем“ создали осужденные Игорь Катюхин и Николай Ездовский», — сказано в сообщении. Мероприятие прошло в рамках Дня Победы. Победителями конкурса стали Катюхин и Ездовский. Ранее URA.RU писало, что Shaman исполнил свои хиты на гала-концерте «Дорога к Победе» в Екатеринбурге, который посвящен 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Артист признался, что в Екатеринбурге слушатели встречают его по-особому.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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