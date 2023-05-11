Против челябинца, ударившего полицейского ножом в голову, возбудили уголовное дело

12 мая 2023 в 11:38 Размер текста - 17 +

Уголовное дело возбуждено по статье покушения на убийство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В отношении жителя Троицка Челябинской области, ударившего полицейского ножом в голову, возбудили уголовное дело. О том, что мужчину задержали, URA.RU сообщил источник из силовых структур. «Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ», — сообщил URA.RU источник. URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР области. Там подтвердили наличие уголовного дела по статье за покушение на убийство. «Возбуждено уголовное дело. Потерпевший выписан из медицинского учреждения», — рассказал старший помощник начальника СУ СКР области Владимиром Шишковым. Мужчина, с признаками алкогольного опьянения, напал на полицейского 7 мая. В бытовом конфликте он ударил силовика, который находился на выходном, ножом в голову. После чего полицейский применил личное травматическое оружие. Оба были доставлены в больницу.

В отношении жителя Троицка Челябинской области, ударившего полицейского ножом в голову, возбудили уголовное дело. О том, что мужчину задержали, URA.RU сообщил источник из силовых структур. «Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ», — сообщил URA.RU источник. URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР области. Там подтвердили наличие уголовного дела по статье за покушение на убийство. «Возбуждено уголовное дело. Потерпевший выписан из медицинского учреждения», — рассказал старший помощник начальника СУ СКР области Владимиром Шишковым. Мужчина, с признаками алкогольного опьянения, напал на полицейского 7 мая. В бытовом конфликте он ударил силовика, который находился на выходном, ножом в голову. После чего полицейский применил личное травматическое оружие. Оба были доставлены в больницу.