11 мая 2023

Против челябинца, ударившего полицейского ножом в голову, возбудили уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Продление меры пресечения Елене Селищевой в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, следователь, прокурор, правосудие, суд
Уголовное дело возбуждено по статье покушения на убийство Фото:

В отношении жителя Троицка Челябинской области, ударившего полицейского ножом в голову, возбудили уголовное дело. О том, что мужчину задержали, URA.RU сообщил источник из силовых структур.

«Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ», — сообщил URA.RU источник.

URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР области. Там подтвердили наличие уголовного дела по статье за покушение на убийство.

«Возбуждено уголовное дело. Потерпевший выписан из медицинского учреждения», — рассказал старший помощник начальника СУ СКР области Владимиром Шишковым.

Мужчина, с признаками алкогольного опьянения, напал на полицейского 7 мая. В бытовом конфликте он ударил силовика, который находился на выходном, ножом в голову. После чего полицейский применил личное травматическое оружие. Оба были доставлены в больницу.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В отношении жителя Троицка Челябинской области, ударившего полицейского ножом в голову, возбудили уголовное дело. О том, что мужчину задержали, URA.RU сообщил источник из силовых структур. «Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ», — сообщил URA.RU источник. URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР области. Там подтвердили наличие уголовного дела по статье за покушение на убийство. «Возбуждено уголовное дело. Потерпевший выписан из медицинского учреждения», — рассказал старший помощник начальника СУ СКР области Владимиром Шишковым. Мужчина, с признаками алкогольного опьянения, напал на полицейского 7 мая. В бытовом конфликте он ударил силовика, который находился на выходном, ножом в голову. После чего полицейский применил личное травматическое оружие. Оба были доставлены в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...