Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза

Путин поднял вопрос участия России в ряде международных организаций
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, путин владимир
Путин провел срочное совещание с Советом Безопасности РФ Фото:

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности РФ. На нем глава государства поднял тему участия и работы России в международных организациях.

«Предлагаю сегодня обсудить нашу работу в некоторых международных организациях, которые представляют для нас особый интерес в условиях сегодняшнего дня», — заявил Владимир Путин в начале совещания, сообщает пресс-служба Кремля. В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава Минобороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров и ряд других министров.

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Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности РФ. На нем глава государства поднял тему участия и работы России в международных организациях. «Предлагаю сегодня обсудить нашу работу в некоторых международных организациях, которые представляют для нас особый интерес в условиях сегодняшнего дня», — заявил Владимир Путин в начале совещания, сообщает пресс-служба Кремля. В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава Минобороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров и ряд других министров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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