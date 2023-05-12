Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности РФ. На нем глава государства поднял тему участия и работы России в международных организациях.
«Предлагаю сегодня обсудить нашу работу в некоторых международных организациях, которые представляют для нас особый интерес в условиях сегодняшнего дня», — заявил Владимир Путин в начале совещания, сообщает пресс-служба Кремля. В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава Минобороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров и ряд других министров.
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности РФ. На нем глава государства поднял тему участия и работы России в международных организациях. «Предлагаю сегодня обсудить нашу работу в некоторых международных организациях, которые представляют для нас особый интерес в условиях сегодняшнего дня», — заявил Владимир Путин в начале совещания, сообщает пресс-служба Кремля. В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава Минобороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров и ряд других министров.