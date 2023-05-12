Спрос на часы и другие товары из СССР продолжил расти Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинске в рамках общероссийского тренда вырос спрос на предметы из СССР. По объявлениям популярного сайта объявлений можно приобрести сувениры и бытовые товары, например, часы, проигрыватель и полотенца.

«Интерес к аналоговым технологиям из СССР заметен давно: он начался с ростом популярности виниловых проигрывателей с пластинками и пленочной фотографии. Весной 2023 года грампластинки стали покупать на 71% чаще, чем за аналогичный период 2022 года. Приобрести винил можно в среднем за 2680 рублей», — отметили в пресс-службе платформы «Авито».

На треть выросли продажи пленочных фотоаппаратов, фотопленок к ним — на 37%. Любителям ретро-фотографии комплект в среднем по стране обойдется в 4260 и 1330 рублей.

В Челябинской области размещены десятки объявлений о продаже ретро-вещей. Проигрыватель пластинок «Юность» владелец из Ленинского района Челябинска предложил за три тысячи рублей. Покупателю вместе с техникой достанется порядка ста пластинок. Будильник «Ракета» предлагается за 200 рублей. Как URA.RU сообщил продавец Алексей Анисимов, сам он является коллекционером часов и выставляет на доску объявлений лишь ненужные самому экземпляры. После месяца экспонирования один уже продан в другой регион.

Махровые полотенца из СССР в Челябинске реализуют за 250 рублей, Продавец написала, что товар произведен из натурального хлопка. Некоторые полотенца были в стирке. Фарфоровые чайники предложили полной коллекцией. Стоит она 950 рублей. На фотографии представлены семь чайников разных размеров и форм.

Часы челябинец Алексей Анисимов продает из своей коллекции Фото: сайт платформы «Авито»

Проигрыватель в Челябинске можно приобрести вместе с комплектом из ста пластинок Фото: сайт платформы «Авито»

Чайники имеют разные формы, размеры и изображения на поверхности Фото: сайт платформы «Авито»