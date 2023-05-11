11 мая 2023
10 мая 2023

В мэрию района ХМАО ищут первого заместителя главы муниципалитета

В мэрии Березовского района ХМАО первому заму главы обещают платить до 203 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, чиновник, портфель, руки чиновника, дипломат
Уровень образования претендента должен быть не ниже бакалавриата Фото:

В администрации Березовского района (ХМАО) объявили конкурс на должность первого заместителя главы муниципалитета. Согласно информации на портале «Госслужба», будущему сотруднику мэрии обещают заработную плату до 203 тысяч рублей.

«Открыта вакансия на должность первого заместителя главы района. Прием документов на конкурс пройдет с 11 по 30 мая. Заработная плата составит от 200 000 до 203 000 рублей», — сообщается в информации о вакансии.

Кандидат должен иметь уровень высшего образования не ниже бакалавриата и проработать не менее четырех лет по специальности, а также четыре года занимать должности на государственной службе. Соискатель должен знать основные законы и нормативные акты и обладать умением руководить подчиненными.

Ранее URA.RU сообщало, что в мэрию Югорска (ХМАО) ищут заместителя начальника управления по социальной политике. Занявшему должность обещают заработную плату от 83 до 130 тысяч рублей.

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В администрации Березовского района (ХМАО) объявили конкурс на должность первого заместителя главы муниципалитета. Согласно информации на портале «Госслужба», будущему сотруднику мэрии обещают заработную плату до 203 тысяч рублей. «Открыта вакансия на должность первого заместителя главы района. Прием документов на конкурс пройдет с 11 по 30 мая. Заработная плата составит от 200 000 до 203 000 рублей», — сообщается в информации о вакансии. Кандидат должен иметь уровень высшего образования не ниже бакалавриата и проработать не менее четырех лет по специальности, а также четыре года занимать должности на государственной службе. Соискатель должен знать основные законы и нормативные акты и обладать умением руководить подчиненными. Ранее URA.RU сообщало, что в мэрию Югорска (ХМАО) ищут заместителя начальника управления по социальной политике. Занявшему должность обещают заработную плату от 83 до 130 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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