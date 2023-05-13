В ХМАО горят десятки гектаров травы

В Нижневартовском районе ХМАО МЧС тушат ландшафтный пожар в 40 гектаров

14 мая 2023 в 11:14 Размер текста - 17 +

В Нижневартовском районе спасатели ликвидируют ландшафтный пожар на площади 40 га Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В Нижневартовском районе ХМАО специалисты МЧС проводят работы по тушению ландшафтного пожара на площади в сорок гектаров. Об этом сообщает пресс-служба департамента недропользования и природных ресурсов. «В регионе проводятся работы по тушению одного ландшафтного пожара на площади 40 гектаров в Нижневартовском районе. По состоянию на 9 часов 14 мая, лесные пожары отсутствуют», — сообщается в telegram-канале «Депнедра Югры». Сообщается, что за минувшие сутки пожарные ликвидировали два лесных пожара в Советском и Кондинском районах округа, общей площадью в 11,3 гектара. В Ханты-Мансийском районе был потушен ландшафтный пожар на территории 124 гектара. В Кондинском районе прогнозируется четвертый класс пожарной опасности, в Нижневартовском районе — третий. В остальных районах ХМАО пожароопасная обстановка остается на первом и втором уровнях.

В Нижневартовском районе ХМАО специалисты МЧС проводят работы по тушению ландшафтного пожара на площади в сорок гектаров. Об этом сообщает пресс-служба департамента недропользования и природных ресурсов. «В регионе проводятся работы по тушению одного ландшафтного пожара на площади 40 гектаров в Нижневартовском районе. По состоянию на 9 часов 14 мая, лесные пожары отсутствуют», — сообщается в telegram-канале «Депнедра Югры». Сообщается, что за минувшие сутки пожарные ликвидировали два лесных пожара в Советском и Кондинском районах округа, общей площадью в 11,3 гектара. В Ханты-Мансийском районе был потушен ландшафтный пожар на территории 124 гектара. В Кондинском районе прогнозируется четвертый класс пожарной опасности, в Нижневартовском районе — третий. В остальных районах ХМАО пожароопасная обстановка остается на первом и втором уровнях.