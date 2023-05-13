13 мая 2023
12 мая 2023

В ХМАО горят десятки гектаров травы

В Нижневартовском районе ХМАО МЧС тушат ландшафтный пожар в 40 гектаров
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, мчс, силовики, спасатели, тушение пожара, пожарные
В Нижневартовском районе спасатели ликвидируют ландшафтный пожар на площади 40 га Фото:
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В Нижневартовском районе ХМАО специалисты МЧС проводят работы по тушению ландшафтного пожара на площади в сорок гектаров. Об этом сообщает пресс-служба департамента недропользования и природных ресурсов.

«В регионе проводятся работы по тушению одного ландшафтного пожара на площади 40 гектаров в Нижневартовском районе. По состоянию на 9 часов 14 мая, лесные пожары отсутствуют», — сообщается в telegram-канале «Депнедра Югры».

Сообщается, что за минувшие сутки пожарные ликвидировали два лесных пожара в Советском и Кондинском районах округа, общей площадью в 11,3 гектара. В Ханты-Мансийском районе был потушен ландшафтный пожар на территории 124 гектара.

В Кондинском районе прогнозируется четвертый класс пожарной опасности, в Нижневартовском районе — третий. В остальных районах ХМАО пожароопасная обстановка остается на первом и втором уровнях.

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В Нижневартовском районе ХМАО специалисты МЧС проводят работы по тушению ландшафтного пожара на площади в сорок гектаров. Об этом сообщает пресс-служба департамента недропользования и природных ресурсов. «В регионе проводятся работы по тушению одного ландшафтного пожара на площади 40 гектаров в Нижневартовском районе. По состоянию на 9 часов 14 мая, лесные пожары отсутствуют», — сообщается в telegram-канале «Депнедра Югры». Сообщается, что за минувшие сутки пожарные ликвидировали два лесных пожара в Советском и Кондинском районах округа, общей площадью в 11,3 гектара. В Ханты-Мансийском районе был потушен ландшафтный пожар на территории 124 гектара. В Кондинском районе прогнозируется четвертый класс пожарной опасности, в Нижневартовском районе — третий. В остальных районах ХМАО пожароопасная обстановка остается на первом и втором уровнях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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