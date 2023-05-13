В ХМАО горят десятки гектаров травы

В Нижневартовском районе ХМАО специалисты МЧС проводят работы по тушению ландшафтного пожара на площади в сорок гектаров. Об этом сообщает пресс-служба департамента недропользования и природных ресурсов.
«В регионе проводятся работы по тушению одного ландшафтного пожара на площади 40 гектаров в Нижневартовском районе. По состоянию на 9 часов 14 мая, лесные пожары отсутствуют», — сообщается в telegram-канале «Депнедра Югры».
Сообщается, что за минувшие сутки пожарные ликвидировали два лесных пожара в Советском и Кондинском районах округа, общей площадью в 11,3 гектара. В Ханты-Мансийском районе был потушен ландшафтный пожар на территории 124 гектара.
В Кондинском районе прогнозируется четвертый класс пожарной опасности, в Нижневартовском районе — третий. В остальных районах ХМАО пожароопасная обстановка остается на первом и втором уровнях.
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