112: в Уфе работник пункта приема металлолома погиб при взрыве

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В Уфе в результате взрыва на складе металлолома погиб работник Фото:

В Уфе произошел взрыв на пункте приема металлического лома, в результате которого погиб работник. Причиной происшествия стала детонация взрывателя артиллерийского снаряда, сообщается в соцсетях.

«В Уфе на пункте приема металлолома сдетонировал взрыватель артснаряда, погиб работник. Пункт приема закрыт, ведется следствие», — сообщает telegram-канал 112.

По предварительным данным, взрыватель находился на открытой площадке, что позволило избежать больших разрушений и жертв. При осмотре территории склада после происшествия, сотрудниками Росгвардии обнаружено еще четыре взрывателя, три из которых были разобраны.

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В Уфе произошел взрыв на пункте приема металлического лома, в результате которого погиб работник. Причиной происшествия стала детонация взрывателя артиллерийского снаряда, сообщается в соцсетях. «В Уфе на пункте приема металлолома сдетонировал взрыватель артснаряда, погиб работник. Пункт приема закрыт, ведется следствие», — сообщает telegram-канал 112. По предварительным данным, взрыватель находился на открытой площадке, что позволило избежать больших разрушений и жертв. При осмотре территории склада после происшествия, сотрудниками Росгвардии обнаружено еще четыре взрывателя, три из которых были разобраны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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