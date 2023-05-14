112: в Уфе работник пункта приема металлолома погиб при взрыве

В Уфе произошел взрыв на пункте приема металлического лома, в результате которого погиб работник. Причиной происшествия стала детонация взрывателя артиллерийского снаряда, сообщается в соцсетях.
«В Уфе на пункте приема металлолома сдетонировал взрыватель артснаряда, погиб работник. Пункт приема закрыт, ведется следствие», — сообщает telegram-канал 112.
По предварительным данным, взрыватель находился на открытой площадке, что позволило избежать больших разрушений и жертв. При осмотре территории склада после происшествия, сотрудниками Росгвардии обнаружено еще четыре взрывателя, три из которых были разобраны.
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