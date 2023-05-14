112: в Уфе работник пункта приема металлолома погиб при взрыве

14 мая 2023 в 16:06 Размер текста - 17 +

В Уфе в результате взрыва на складе металлолома погиб работник Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Уфе произошел взрыв на пункте приема металлического лома, в результате которого погиб работник. Причиной происшествия стала детонация взрывателя артиллерийского снаряда, сообщается в соцсетях. «В Уфе на пункте приема металлолома сдетонировал взрыватель артснаряда, погиб работник. Пункт приема закрыт, ведется следствие», — сообщает telegram-канал 112. По предварительным данным, взрыватель находился на открытой площадке, что позволило избежать больших разрушений и жертв. При осмотре территории склада после происшествия, сотрудниками Росгвардии обнаружено еще четыре взрывателя, три из которых были разобраны.

В Уфе произошел взрыв на пункте приема металлического лома, в результате которого погиб работник. Причиной происшествия стала детонация взрывателя артиллерийского снаряда, сообщается в соцсетях. «В Уфе на пункте приема металлолома сдетонировал взрыватель артснаряда, погиб работник. Пункт приема закрыт, ведется следствие», — сообщает telegram-канал 112. По предварительным данным, взрыватель находился на открытой площадке, что позволило избежать больших разрушений и жертв. При осмотре территории склада после происшествия, сотрудниками Росгвардии обнаружено еще четыре взрывателя, три из которых были разобраны.