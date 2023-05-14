14 мая 2023
13 мая 2023

В Челябинской области ожидаются грозы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинск, гроза, молния, молния
По прогнозам синоптиков, 15 мая в регионе пройдут грозы Фото:

В Челябинской области 15 мая ожидаются грозы и потепление до плюс 21 градуса. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре.

«В понедельник, 15 мая, в Челябинской области пойдут дожди с грозами. Днем температура воздуха прогреется до 21 градуса тепла. Местами порывы ветра могут достичь 11 метров в секунду», — пояснили в челябинском ЦГМС.

В Челябинске днем продолжат идти дожди, возможна гроза. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 17-19 градусов.

Температура воздуха в регионе составит 16-21 градус тепла
Температура воздуха в регионе составит 16-21 градус тепла

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В Челябинской области 15 мая ожидаются грозы и потепление до плюс 21 градуса. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре. «В понедельник, 15 мая, в Челябинской области пойдут дожди с грозами. Днем температура воздуха прогреется до 21 градуса тепла. Местами порывы ветра могут достичь 11 метров в секунду», — пояснили в челябинском ЦГМС. В Челябинске днем продолжат идти дожди, возможна гроза. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 17-19 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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