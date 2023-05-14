По прогнозам синоптиков, 15 мая в регионе пройдут грозы Фото: Марина Малкова © URA.RU

В Челябинской области 15 мая ожидаются грозы и потепление до плюс 21 градуса. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре.

«В понедельник, 15 мая, в Челябинской области пойдут дожди с грозами. Днем температура воздуха прогреется до 21 градуса тепла. Местами порывы ветра могут достичь 11 метров в секунду», — пояснили в челябинском ЦГМС.

В Челябинске днем продолжат идти дожди, возможна гроза. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 17-19 градусов.