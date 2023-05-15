Челябинский электрик погиб, упав с ЛЭП

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, электрик погиб, упав с высоты. Как сообщил 15 мая источник URA.RU в силовых структурах, мужчина сорвался с восьмиметровой опоры ЛЭП.
«Мужчина выполнял ремонтные работы на высоте. Не удержавшись, он упал с восьмиметровой высоты, скончавшись до приезда бригады скорой помощи», — рассказал источник.
По данным URA.RU, электрик выполнял работы неподалеку от жилого дома по улице Петра Сумина. Он работал мастером в компании «Энерго Ай Ти». На момент гибели ему было 48 лет.
URA.RU направило запрос в компанию. На момент публикации ответа не последовало. В пресс-службе СКР по региону на звонок корреспондента не ответили.
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