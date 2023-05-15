Челябинский электрик погиб, упав с ЛЭП

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Мужчина выполнял работы на 8-метровой высоте Фото:

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, электрик погиб, упав с высоты. Как сообщил 15 мая источник URA.RU в силовых структурах, мужчина сорвался с восьмиметровой опоры ЛЭП.

«Мужчина выполнял ремонтные работы на высоте. Не удержавшись, он упал с восьмиметровой высоты, скончавшись до приезда бригады скорой помощи», — рассказал источник.

По данным URA.RU, электрик выполнял работы неподалеку от жилого дома по улице Петра Сумина. Он работал мастером в компании «Энерго Ай Ти». На момент гибели ему было 48 лет.

URA.RU направило запрос в компанию. На момент публикации ответа не последовало. В пресс-службе СКР по региону на звонок корреспондента не ответили.

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В Копейске, городе-спутнике Челябинска, электрик погиб, упав с высоты. Как сообщил 15 мая источник URA.RU в силовых структурах, мужчина сорвался с восьмиметровой опоры ЛЭП. «Мужчина выполнял ремонтные работы на высоте. Не удержавшись, он упал с восьмиметровой высоты, скончавшись до приезда бригады скорой помощи», — рассказал источник. По данным URA.RU, электрик выполнял работы неподалеку от жилого дома по улице Петра Сумина. Он работал мастером в компании «Энерго Ай Ти». На момент гибели ему было 48 лет. URA.RU направило запрос в компанию. На момент публикации ответа не последовало. В пресс-службе СКР по региону на звонок корреспондента не ответили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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