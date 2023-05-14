Власти Перми продали имущество на 92 млн рублей

Половину имущества продали в рассрочку
В Перми мэрия продала в частные руки недвижимость на 92 млн рублей в 2022 году. Отчет о приватизированном имуществе опубликован на сайте администрации города.
«Итого фактически перечислено в бюджет города 92 510 тысяч рублей», — говорится в документе. Всего было продано более 40 объектов.
Около половины объектов было куплено сразу, другую половину продали в рассрочку. Согласно отчету, прогнозируемый план приватизации не был выполнен, 27 объектов так и не было продано.
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