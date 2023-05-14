14 мая 2023

Власти Перми продали имущество на 92 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Суд. Тюмень, судебное заседание, подписание договора, юрист, суд, адвокат, подписание документа
Половину имущества продали в рассрочку Фото:

В Перми мэрия продала в частные руки недвижимость на 92 млн рублей в 2022 году. Отчет о приватизированном имуществе опубликован на сайте администрации города.

«Итого фактически перечислено в бюджет города 92 510 тысяч рублей», — говорится в документе. Всего было продано более 40 объектов.

Около половины объектов было куплено сразу, другую половину продали в рассрочку. Согласно отчету, прогнозируемый план приватизации не был выполнен, 27 объектов так и не было продано.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми мэрия продала в частные руки недвижимость на 92 млн рублей в 2022 году. Отчет о приватизированном имуществе опубликован на сайте администрации города. «Итого фактически перечислено в бюджет города 92 510 тысяч рублей», — говорится в документе. Всего было продано более 40 объектов. Около половины объектов было куплено сразу, другую половину продали в рассрочку. Согласно отчету, прогнозируемый план приватизации не был выполнен, 27 объектов так и не было продано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...