Пермяков зовут бесплатно снять свое кино на берегу Волги

16 мая 2023 в 11:42 Размер текста - 17 +

За две недели участники школы снимут свой документальный фильм Фото: Антон Ольшанников © URA.RU Мастерская документального кино проекта «Летняя школа» приглашает пермяков к участию в образовательном интенсиве, который пройдет на берегу Волги в Подмосковье. За две недели студенты школы бесплатно получат как теоретические знания, так и практические навыки по созданию документального кино. А в результате снимут свой фильм, рассказали организаторы. «Образовательный интенсив и сообщество для тех, кто мечтает создать собственный документальный проект. Возможность стремительно, но полноценно погрузиться в процесс создания кино. Вам предстоит снимать и монтировать в одиночку, совмещая функции сценариста, режиссера, оператора и звукорежиссера», — говорится на сайте проекта. Смены летнего лагеря пройдут с 6 июля по 7 августа на базе «Волга» недалеко от Дубны. Чтобы попасть в школу надо пройти отбор, заявки на участие принимаются на сайте проекта letnyayashkola.org до 10 июня. Образовательная программа бесплатна, но на еду для участников и техническое обеспечение площадки организаторы рады принять добровольные пожертвования.

Мастерская документального кино проекта «Летняя школа» приглашает пермяков к участию в образовательном интенсиве, который пройдет на берегу Волги в Подмосковье. За две недели студенты школы бесплатно получат как теоретические знания, так и практические навыки по созданию документального кино. А в результате снимут свой фильм, рассказали организаторы. «Образовательный интенсив и сообщество для тех, кто мечтает создать собственный документальный проект. Возможность стремительно, но полноценно погрузиться в процесс создания кино. Вам предстоит снимать и монтировать в одиночку, совмещая функции сценариста, режиссера, оператора и звукорежиссера», — говорится на сайте проекта. Смены летнего лагеря пройдут с 6 июля по 7 августа на базе «Волга» недалеко от Дубны. Чтобы попасть в школу надо пройти отбор, заявки на участие принимаются на сайте проекта letnyayashkola.org до 10 июня. Образовательная программа бесплатна, но на еду для участников и техническое обеспечение площадки организаторы рады принять добровольные пожертвования.