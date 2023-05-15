15 мая 2023

Пермяков зовут бесплатно снять свое кино на берегу Волги

© Служба новостей «URA.RU»
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Съемки фильма Виктория и Харитон в Екатеринбурге, хлопушка для кино, киносъемки
За две недели участники школы снимут свой документальный фильм Фото:

Мастерская документального кино проекта «Летняя школа» приглашает пермяков к участию в образовательном интенсиве, который пройдет на берегу Волги в Подмосковье. За две недели студенты школы бесплатно получат как теоретические знания, так и практические навыки по созданию документального кино. А в результате снимут свой фильм, рассказали организаторы.

«Образовательный интенсив и сообщество для тех, кто мечтает создать собственный документальный проект. Возможность стремительно, но полноценно погрузиться в процесс создания кино. Вам предстоит снимать и монтировать в одиночку, совмещая функции сценариста, режиссера, оператора и звукорежиссера», — говорится на сайте проекта.

Смены летнего лагеря пройдут с 6 июля по 7 августа на базе «Волга» недалеко от Дубны. Чтобы попасть в школу надо пройти отбор, заявки на участие принимаются на сайте проекта letnyayashkola.org до 10 июня. Образовательная программа бесплатна, но на еду для участников и техническое обеспечение площадки организаторы рады принять добровольные пожертвования.

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Мастерская документального кино проекта «Летняя школа» приглашает пермяков к участию в образовательном интенсиве, который пройдет на берегу Волги в Подмосковье. За две недели студенты школы бесплатно получат как теоретические знания, так и практические навыки по созданию документального кино. А в результате снимут свой фильм, рассказали организаторы. «Образовательный интенсив и сообщество для тех, кто мечтает создать собственный документальный проект. Возможность стремительно, но полноценно погрузиться в процесс создания кино. Вам предстоит снимать и монтировать в одиночку, совмещая функции сценариста, режиссера, оператора и звукорежиссера», — говорится на сайте проекта. Смены летнего лагеря пройдут с 6 июля по 7 августа на базе «Волга» недалеко от Дубны. Чтобы попасть в школу надо пройти отбор, заявки на участие принимаются на сайте проекта letnyayashkola.org до 10 июня. Образовательная программа бесплатна, но на еду для участников и техническое обеспечение площадки организаторы рады принять добровольные пожертвования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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