Три четверти получают за счет хобби до 10 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Среди жителей Челябинска 32% научились зарабатывать на своем хобби. Как показало совместное исследование сервиса «Зарплата.ру» и соцсети «Одноклассники», хобби имеют 89% горожан.

«Хобби приносят доход 32% челябинцев. В опросе приняли участие 4600 человек. Среди респондентов свои постоянные увлечения нашлись у 89% жителей», — отметили URA.RU в пресс-службе «Зарплаты.ру».

Из всех участников исследования почти пятая часть, 18%, заявила, что смогла сделать хобби своей профессией. При этом 58% человек уточнили, что занимаются любимым делом больше пяти лет.

Аналитики углубились в тему того, как структурированы хобби, которые помогают челябинцам зарабатывать. Выяснилось, что услугами торгует 30%. Еще 44% продают свои изделия. На создании контента деньги делают 12% из группы тех, кому удается извлекать выгоду. В пятерку самых прибыльных вошли: рукоделие (его назвали 40% участников), интеллектуальные игры — квизы и викторины (12%), рисование (10%), кулинария (6%) и фотосъемки (6%). Реже всего говорили об изготовлении сванской соли и пчеловодстве.

Отдельные вопросы посвятили тому, какие каналы продаж задействуются. Исследование показало, что основным источников монетизации стали соцсети. Из всех зарабатывающих на увлечениях 42% признались, что для реализации созданного активно используют социальные медиа.

Большинство получает немного: 76% указали размер дохода в диапазоне от одной до десяти тысяч рублей. Поступления до 30 тысяч имеют 12% респондентов, до 50 тысяч — 6%. Больше 100 тысяч зарабатывает лишь 2% опрошенных. Треть опрошенных полученные деньги тратят на развитие хобби (36%). Остальные — на свои нужды (46%) или для накоплений (18%).

Почти половина поступления от занятия хобби тратит на свои нужды Скрин: пресс-служба «Зарплата.ру»

Рукоделие возглавило рейтинг наиболее часто монетизируемых хобби Скрин: пресс-служба «Зарплата.ру»