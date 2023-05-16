16 мая 2023

Треть челябинцев научилась зарабатывать на своем хобби. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Факультет ДПИ в университете третьего возраста. г. Курган, рукоделие, ленты, шитье, факультет дпи, руки
Три четверти получают за счет хобби до 10 тысяч рублей Фото:

Среди жителей Челябинска 32% научились зарабатывать на своем хобби. Как показало совместное исследование сервиса «Зарплата.ру» и соцсети «Одноклассники», хобби имеют 89% горожан.

«Хобби приносят доход 32% челябинцев. В опросе приняли участие 4600 человек. Среди респондентов свои постоянные увлечения нашлись у 89% жителей», — отметили URA.RU в пресс-службе «Зарплаты.ру».

Из всех участников исследования почти пятая часть, 18%, заявила, что смогла сделать хобби своей профессией. При этом 58% человек уточнили, что занимаются любимым делом больше пяти лет.

Аналитики углубились в тему того, как структурированы хобби, которые помогают челябинцам зарабатывать. Выяснилось, что услугами торгует 30%. Еще 44% продают свои изделия. На создании контента деньги делают 12% из группы тех, кому удается извлекать выгоду. В пятерку самых прибыльных вошли: рукоделие (его назвали 40% участников), интеллектуальные игры — квизы и викторины (12%), рисование (10%), кулинария (6%) и фотосъемки (6%). Реже всего говорили об изготовлении сванской соли и пчеловодстве.

Отдельные вопросы посвятили тому, какие каналы продаж задействуются. Исследование показало, что основным источников монетизации стали соцсети. Из всех зарабатывающих на увлечениях 42% признались, что для реализации созданного активно используют социальные медиа.

Большинство получает немного: 76% указали размер дохода в диапазоне от одной до десяти тысяч рублей. Поступления до 30 тысяч имеют 12% респондентов, до 50 тысяч — 6%. Больше 100 тысяч зарабатывает лишь 2% опрошенных. Треть опрошенных полученные деньги тратят на развитие хобби (36%). Остальные — на свои нужды (46%) или для накоплений (18%).

Почти половина поступления от занятия хобби тратит на свои нужды
Почти половина поступления от занятия хобби тратит на свои нужды
Рукоделие возглавило рейтинг наиболее часто монетизируемых хобби
Рукоделие возглавило рейтинг наиболее часто монетизируемых хобби
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Среди жителей Челябинска 32% научились зарабатывать на своем хобби. Как показало совместное исследование сервиса «Зарплата.ру» и соцсети «Одноклассники», хобби имеют 89% горожан. «Хобби приносят доход 32% челябинцев. В опросе приняли участие 4600 человек. Среди респондентов свои постоянные увлечения нашлись у 89% жителей», — отметили URA.RU в пресс-службе «Зарплаты.ру». Из всех участников исследования почти пятая часть, 18%, заявила, что смогла сделать хобби своей профессией. При этом 58% человек уточнили, что занимаются любимым делом больше пяти лет. Аналитики углубились в тему того, как структурированы хобби, которые помогают челябинцам зарабатывать. Выяснилось, что услугами торгует 30%. Еще 44% продают свои изделия. На создании контента деньги делают 12% из группы тех, кому удается извлекать выгоду. В пятерку самых прибыльных вошли: рукоделие (его назвали 40% участников), интеллектуальные игры — квизы и викторины (12%), рисование (10%), кулинария (6%) и фотосъемки (6%). Реже всего говорили об изготовлении сванской соли и пчеловодстве. Отдельные вопросы посвятили тому, какие каналы продаж задействуются. Исследование показало, что основным источников монетизации стали соцсети. Из всех зарабатывающих на увлечениях 42% признались, что для реализации созданного активно используют социальные медиа. Большинство получает немного: 76% указали размер дохода в диапазоне от одной до десяти тысяч рублей. Поступления до 30 тысяч имеют 12% респондентов, до 50 тысяч — 6%. Больше 100 тысяч зарабатывает лишь 2% опрошенных. Треть опрошенных полученные деньги тратят на развитие хобби (36%). Остальные — на свои нужды (46%) или для накоплений (18%).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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