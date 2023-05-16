Свердловский ученый пояснил, зачем лесу нужны пожары

Ученый УрО РАН Григорьев: низовые пожары помогают уничтожить ненужный мусор в лесу

17 мая 2023 в 13:29 Размер текста - 17 +

Беглый низовой пожар приносит пользу природе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Благодаря низовым пожарам, которые проходят в лесах Свердловской области, природа очищает себя от ненужного мусора. Однако верховые пожары уничтожают деревья и фауну, что отрицательно сказывается на состоянии природы в целом. Об этом заявил старший научный сотрудник лаборатории геоинформационных технологий Института экологии растений и животных УрО РАН, кандидат сельскохозяйственных наук Андрей Григорьев. «Смотря какой пожар: есть беглый низовой, который только ветошь и опавшую хвою сжигает, а есть верховые пожары, после прохождения которых все погибает, а на восстановление деревьев уходит больше 100 лет. Вообще, пожар нужен лесу, потому что некоторые виды сосен не возобновляются [без возгорания]», — заявил Григорьев в пресс-центре ТАСС. Ученый привел в качестве примера сосняк-беломошник, возле которого образуется толстая подушка лишайникового покрова, куда падают семена сосны. «Когда у них прорастают корни, они не могут через эту подушку пробиться и погибают. А если прошел пожар, лишайники сгорели — пошло возобновление [деревьев]», — пояснил кандидат сельскохозяйственных наук. Пожары в Свердловской области бушуют последний месяц. Основная причина лесных пожаров, которые начались в конце апреля в Свердловской области, — человеческий фактор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Благодаря низовым пожарам, которые проходят в лесах Свердловской области, природа очищает себя от ненужного мусора. Однако верховые пожары уничтожают деревья и фауну, что отрицательно сказывается на состоянии природы в целом. Об этом заявил старший научный сотрудник лаборатории геоинформационных технологий Института экологии растений и животных УрО РАН, кандидат сельскохозяйственных наук Андрей Григорьев. «Смотря какой пожар: есть беглый низовой, который только ветошь и опавшую хвою сжигает, а есть верховые пожары, после прохождения которых все погибает, а на восстановление деревьев уходит больше 100 лет. Вообще, пожар нужен лесу, потому что некоторые виды сосен не возобновляются [без возгорания]», — заявил Григорьев в пресс-центре ТАСС. Ученый привел в качестве примера сосняк-беломошник, возле которого образуется толстая подушка лишайникового покрова, куда падают семена сосны. «Когда у них прорастают корни, они не могут через эту подушку пробиться и погибают. А если прошел пожар, лишайники сгорели — пошло возобновление [деревьев]», — пояснил кандидат сельскохозяйственных наук. Пожары в Свердловской области бушуют последний месяц. Основная причина лесных пожаров, которые начались в конце апреля в Свердловской области, — человеческий фактор.