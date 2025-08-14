В Екатеринбурге на «Уралхиммаше» (входит в группу «Синара») изготовили корпус печного барабана для производителя фторполимерной продукции. Он весит более 73 тонн, сообщили в пресс-службе группы компаний.
«У завода накоплен 40-летний опыт выпуска сложных крупнотоннажных агрегатов для химической промышленности, мы постоянно совершенствуем технологии производства такой продукции. Изготовленное оборудование подтверждает высокий уровень компетенций специалистов предприятия, которые участвуют в проектах заказчиков, начиная с этапа разработки документации», — отметил гендиректор завода Евгений Гриценко.
Барабан нужен для разложения минерала в производство фтористого водорода, который используется в синтезе фторорганических соединений, производстве урана и как катализатор при получении высокооктанового бензина. Подобное оборудование эксплуатируется в агрессивной среде, поэтому при его изготовлении использовали материалы с высокой прочностью и повышенной коррозионной стойкостью: двухслойный биметалл толщиной 50 миллиметров с основным слоем из углеродистой черной стали. Длина корпуса составила 29 метров, а диаметр — 2,5 мерта.
Основной деталью печи является венец-шестерня диаметром 3,5 метра. Он состоит из 174 зубцов. Для обработки полного оборота венца потребовалось двое суток. Зубья же формировали восемь дней. Изготовленное оборудование уже отправлено заказчику взамен старого, который пришел в негодность от возраста.
