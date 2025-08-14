В Екатеринбурге два недостроя отдадут детям

Два недостроя в Екатеринбурге отдадут под детские сады. Один из них — на 225 мест — возведут на месте недостроенного девятиэтажного "дома-призрака" на улице Мусоргского, 6 (Вторчермет). А второй (на 100 мест) станет частью многоквартирного дома на улице Вилонова в Пионерском поселке. Там сейчас стоит недостроенный бизнес-центр "Бриг". Об этом в ходе доклада на коллегии в мэрии рассказал глава департамента архитектуры администрации Руслан Габдрахманов, сообщает корреспондент URA.RU.
"В качестве положительной практики хотелось бы отметить примеры решения вопроса недостроенных объектов недвижимости на территории города с помощью нашего механизма комплексного развития территории (КРТ). Так на месте недостроенного объекта по улице Мусорского, 6 появится детский сад на 225 мест, а на месте недостроенного бизнес-центра на улице Вилонова - многоквартирный дом со встроенными помещениями детского сада на 100 мест", — объяснил Габдрахманов.
Офисное здание за Основинским парком начинал строить бизнесмен Виталий Сиволап, который в 2016 году был арестован, а позже отправлен в тюрьму по обвинению в убийстве судебного пристава. На потерпевшего, пришедшего описывать имущество, была сброшена на голову с шестого этажа бутылка из-под виски. "Бриг" должны были сдать в 2014 году, но стройку заморозили из-за недостатка финансирования и претензий со стороны Госстройнадзора. После суда над Сиволапом на долгострой наложили арест, а вскоре начали продавать площади. Осенью 2023 года московская компания «Самолет», заходящая в Екатеринбург, купила участок, где расположен недострой. В конце 2024 года появилась информация, что офисник снесут и построят на его месте жилую многоэтажку и детский сад.
Девятиэтажный панельный дом на улице Мусоргского был возведен для работников завода «Вторчермет». Однако из-за ошибок в проектировании на его стенах стали возникать трещины. В 2000-е годы здание было признано аварийным, жителей расселили. В 2013 году дом снесли и начали возводить общежитие для бюджетников. Однако из-за отсутствия финансирования проект в итоге заморозили. В 2020 году власти Екатеринбурга хотели построить на месте девятиэтажки новый дом. Однако и этого не произошло. Летом 2024 года глава департамента экономики мэрии Алексей Прядеин заявил, что недострой на ул. Мусоргского, 6 (Вторчермет) будет снесен в ближайшие пять лет. На его месте появится муниципальный детский сад.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!