В Арт-галерее Ельцин Центра открылась выставка, где представлены предметы из частных коллекций современного искусства. В экспозиции «Искусство собирать искусство» можно найти как картины, так и предметы интерьера, ранее собиратели шедевров так массово их никогда не показывали.
«Пусть немногие участники считают себя коллекционерами, но смею огорчить, если купили искусство, у многих их насчитывается не менее десятка, то вы стали частью этой системы. Фигура коллекционера — это та точка опоры, без которой арт-рынок и современное искусство не может существовать, поскольку в наши нестабильные времена какие-то институции, галереи закрываются и открываются, но коллекционеры, как правило, очень крепко связаны с художниками. Они нередко поддерживают их на протяжении всей жизни. Это та фигура, без которой актуальный художественный процесс не может существовать. Действительно, частная коллекция — это феномен очень важный, поскольку музейные коллекции, конечно же, также формируют часть современного искусства, но в музеи попасть современным художникам довольно сложно», — пояснила на пресс-показе куратор Мария Склярова.
На выставке зрители увидят работы уральских классиков — Миши Брусиловского, Виталия Воловича, Вилена Мухаркина, Николая Грачикова, Сергея Лаушкина, Михаила Сажаева. Также будут предметы современных авторов — Владимира Абиха, Анны и Виталия Черепановых, Екатерины Поединщиковой и других.
Всего представлено восемь коллекций: Алека Девятаева, Ирины Кудрявцевой, Александра Елсакова и Маши Рыбы, Павла Неганова, Виктора Новичкова, Саши Салтановой, Анны Филосян и Дмитрия Косолапова, «Акциона Кости». Для большинства из них это будет первый публичный показ собраний. Каждую коллекцию сопровождают интервью с участниками выставки, в которых они рассказывают, как формировалось собрание.
Выставка откроется 15 августа и завершит работу 26 октября. Найти ее можно в Арт-галерее на первом этаже.
