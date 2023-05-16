Спасатели назвали главную причину бушующих пожаров в Свердловской области

Пожары в Свердловской области спровоцированы человеком

17 мая 2023 в 11:27 Размер текста - 17 +

Человеческий фактор стал главной причиной пожаров в регионе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Основная причина лесных пожаров, которые начались в конце апреля в Свердловской области, — человеческий фактор. Об этом сообщил заместитель главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Сергей Махнев. «Человеческий фактор стал главной причиной масштабных пожаров на территории Свердловской области. Так сказать, неосторожное обращение с огнем», — отметил Махнев на пресс-конференции в ТАСС, посвященной ситуации с пожарами в регионе. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области вечером 25 апреля начались десятки пожаров. Огнем частично уничтожен поселок Сосьва. Позже в Сосьву выехал губернатор Евгений Куйвашев и глава МЧС РФ Александр Куренков. На месте был сформирован оперативный штаб. Куйвашев назначил ответственных за восстановление сгоревших поселков. Вся информация о пожарах в Свердловской области — в сюжете URA.RU.

Основная причина лесных пожаров, которые начались в конце апреля в Свердловской области, — человеческий фактор. Об этом сообщил заместитель главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Сергей Махнев. «Человеческий фактор стал главной причиной масштабных пожаров на территории Свердловской области. Так сказать, неосторожное обращение с огнем», — отметил Махнев на пресс-конференции в ТАСС, посвященной ситуации с пожарами в регионе. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области вечером 25 апреля начались десятки пожаров. Огнем частично уничтожен поселок Сосьва. Позже в Сосьву выехал губернатор Евгений Куйвашев и глава МЧС РФ Александр Куренков. На месте был сформирован оперативный штаб. Куйвашев назначил ответственных за восстановление сгоревших поселков. Вся информация о пожарах в Свердловской области — в сюжете URA.RU.