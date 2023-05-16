Челябинский рыбак поймал огромного сазана. Фото

17 мая 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

Сазан попался рыбаку на озере Треустан в селе Пашнино Фото: Сергей Русанов © URA.RU Рыбак из Челябинска поймал сазана на озере Треустан (Красноармейский район) у границы региона. Фотографией большой рыбы Иван Т. поделился в социальных сетях. «Пашнино. Озеро Треустан», — сообщил Иван Т. в telegram-канале рыбацкого комитета. На Шершневском водохранилище рыбачка из Челябинска поймала большого для местности карпа. Житель Магнитогорска на реке Урал выловил гигантских сомов. Размер одного из экземпляров составил около половины от роста мужчины. Мужчина уехал рыбачить на границу региона фото: Иван Т. в telegram-канале рыбацкого комитета

Рыбак из Челябинска поймал сазана на озере Треустан (Красноармейский район) у границы региона. Фотографией большой рыбы Иван Т. поделился в социальных сетях. «Пашнино. Озеро Треустан», — сообщил Иван Т. в telegram-канале рыбацкого комитета. На Шершневском водохранилище рыбачка из Челябинска поймала большого для местности карпа. Житель Магнитогорска на реке Урал выловил гигантских сомов. Размер одного из экземпляров составил около половины от роста мужчины.