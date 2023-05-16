16 мая 2023

Челябинский рыбак поймал огромного сазана. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Республика Казахстан. архив., рыбалка с лодки, рыба сазан
Сазан попался рыбаку на озере Треустан в селе Пашнино Фото:

Рыбак из Челябинска поймал сазана на озере Треустан (Красноармейский район) у границы региона. Фотографией большой рыбы Иван Т. поделился в социальных сетях.

«Пашнино. Озеро Треустан», — сообщил Иван Т. в telegram-канале рыбацкого комитета.

На Шершневском водохранилище рыбачка из Челябинска поймала большого для местности карпа. Житель Магнитогорска на реке Урал выловил гигантских сомов. Размер одного из экземпляров составил около половины от роста мужчины.

Мужчина уехал рыбачить на границу региона
Мужчина уехал рыбачить на границу региона

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Рыбак из Челябинска поймал сазана на озере Треустан (Красноармейский район) у границы региона. Фотографией большой рыбы Иван Т. поделился в социальных сетях. «Пашнино. Озеро Треустан», — сообщил Иван Т. в telegram-канале рыбацкого комитета. На Шершневском водохранилище рыбачка из Челябинска поймала большого для местности карпа. Житель Магнитогорска на реке Урал выловил гигантских сомов. Размер одного из экземпляров составил около половины от роста мужчины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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