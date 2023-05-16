Сазан попался рыбаку на озере Треустан в селе Пашнино
Рыбак из Челябинска поймал сазана на озере Треустан (Красноармейский район) у границы региона. Фотографией большой рыбы Иван Т. поделился в социальных сетях.
«Пашнино. Озеро Треустан», — сообщил Иван Т. в telegram-канале рыбацкого комитета.
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Мужчина уехал рыбачить на границу региона
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