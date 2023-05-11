Огромного карпа женщина выловила на Шершневском водохранилище Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Челябинска выловила карпа в Шершневском водохранилище. Фотографией большой рыбы она поделилась в социальных сетях.

«Карп с Шершней. Валера не даст соврать, что он оттуда», — пишет Евгения Ч. в telegram-канале рыбацкого комитета.

На своей странице «Вконтакте» рыбачка призналась: фотография облетела все рыбацкие группы случайно. Другая жительница Челябинска сделала себе подарок на 8 марта выловив большого судака. Тогда Светлана отметила, что клев в женский праздник был «неважнецкий».