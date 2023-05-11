Челябинка выловила огромного карпа на городском водоеме. Фото

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Открытие XXIV областной агропромышленной выставки «АГРО-2017». Челябинск, карась, карп, рыба
Огромного карпа женщина выловила на Шершневском водохранилище Фото:

Жительница Челябинска выловила карпа в Шершневском водохранилище. Фотографией большой рыбы она поделилась в социальных сетях.

«Карп с Шершней. Валера не даст соврать, что он оттуда», — пишет Евгения Ч. в telegram-канале рыбацкого комитета.

На своей странице «Вконтакте» рыбачка призналась: фотография облетела все рыбацкие группы случайно. Другая жительница Челябинска сделала себе подарок на 8 марта выловив большого судака. Тогда Светлана отметила, что клев в женский праздник был «неважнецкий».

Евгения отметила, что карп попал во все рыбацкие паблики случайно
Евгения отметила, что карп попал во все рыбацкие паблики случайно

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Жительница Челябинска выловила карпа в Шершневском водохранилище. Фотографией большой рыбы она поделилась в социальных сетях. «Карп с Шершней. Валера не даст соврать, что он оттуда», — пишет Евгения Ч. в telegram-канале рыбацкого комитета. На своей странице «Вконтакте» рыбачка призналась: фотография облетела все рыбацкие группы случайно. Другая жительница Челябинска сделала себе подарок на 8 марта выловив большого судака. Тогда Светлана отметила, что клев в женский праздник был «неважнецкий».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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