10 мая 2023

Челябинец выловил гигантских сомов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Тюмени. Тюмень , рыбак, пруд, водоем, рыбалка, голуби, весна, май
Житель магнитогорска выловил сома практически вполовину своего роста Фото:

Житель Магнитогорска Челябинской области выловил двух гигантских сомов. Мужчина отметил, что рыбачил на реке Урал.

«И снова сомятин радует. Река Урал», — пишет Максим С. в telegram-канале рыбацкого комитета.

На фото два больших сома. Один из них занимает в длину примерно половину роста рыбака.

Ранее рыбак из Челябинска поймал трехкилограммовую щуку на реке Зюзелга. Другой мужчина вытащил четырехкилограммовый трофей из реки Миасс.

Мужчина выловил сома на реке Урал
Мужчина выловил сома на реке Урал
Второй экземпляр оказался немного меньше первого
Второй экземпляр оказался немного меньше первого

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Житель Магнитогорска Челябинской области выловил двух гигантских сомов. Мужчина отметил, что рыбачил на реке Урал. «И снова сомятин радует. Река Урал», — пишет Максим С. в telegram-канале рыбацкого комитета. На фото два больших сома. Один из них занимает в длину примерно половину роста рыбака. Ранее рыбак из Челябинска поймал трехкилограммовую щуку на реке Зюзелга. Другой мужчина вытащил четырехкилограммовый трофей из реки Миасс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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