Житель магнитогорска выловил сома практически вполовину своего роста
Житель Магнитогорска Челябинской области выловил двух гигантских сомов. Мужчина отметил, что рыбачил на реке Урал.
«И снова сомятин радует. Река Урал», — пишет Максим С. в telegram-канале рыбацкого комитета.
На фото два больших сома. Один из них занимает в длину примерно половину роста рыбака.
Ранее рыбак из Челябинска поймал трехкилограммовую щуку на реке Зюзелга. Другой мужчина вытащил четырехкилограммовый трофей из реки Миасс.
Мужчина выловил сома на реке Урал
Второй экземпляр оказался немного меньше первого
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