Житель магнитогорска выловил сома практически вполовину своего роста Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Магнитогорска Челябинской области выловил двух гигантских сомов. Мужчина отметил, что рыбачил на реке Урал.

«И снова сомятин радует. Река Урал», — пишет Максим С. в telegram-канале рыбацкого комитета.

На фото два больших сома. Один из них занимает в длину примерно половину роста рыбака.

Ранее рыбак из Челябинска поймал трехкилограммовую щуку на реке Зюзелга. Другой мужчина вытащил четырехкилограммовый трофей из реки Миасс.

Мужчина выловил сома на реке Урал фото: Максим С. в telegram-канале рыбацкого комитета Челябинской области