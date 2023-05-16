На выпускной в Челябинске придется потратить значительные суммы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске отправить школьника на выпускной бал обойдется родителям примерно в 23 тысячи рублей. Как сообщили в пресс-службе сервиса поиска работы SuperJob, конкретная сумма зависит от класса и пола выпускника.

«Чтобы организовать выпускной для девятиклассников, родители собирают в среднем по 10,5 тысячи рублей на ученика, в Челябинске — девять тысяч рублей. Также надо учесть расходы на праздничную форму ребенка», — отметили в SuperJob.

В зависимости от региона цифры разные. В среднем по России сборы на выпускной составляют 13,5 тысячи рублей. В Москве и Санкт-Петербурге затраты выше и составляют, соответственно, 15,75 и 14,5 тысячи. Причем для родителей девятиклассников стоимость ниже, чем для родителей одиннадцатиклассников.

В Челябинске, по данным сервиса, затраты на одежду потребуют выделения 10,25 и 11,5 тысячи рублей, соответственно, для девятого и одиннадцатого классов. Одеть юношу встанет дороже, чем девушку.

Однако в некоторых субъектах Федерации пропорции иные. Так, в Москве костюм для сына-девятиклассника стоит 13,8 тысячи, для девушки — 14 тысяч. В Питере покупки обойдутся в 10 и 12,5 тысячи рублей в зависимости от пола выпускника.

Величина расходов на выпускной зависит от нескольких факторов

Сборы в Челябинске ниже среднероссийского уровня