В Челябинске отправить школьника на выпускной бал обойдется родителям примерно в 23 тысячи рублей. Как сообщили в пресс-службе сервиса поиска работы SuperJob, конкретная сумма зависит от класса и пола выпускника.
«Чтобы организовать выпускной для девятиклассников, родители собирают в среднем по 10,5 тысячи рублей на ученика, в Челябинске — девять тысяч рублей. Также надо учесть расходы на праздничную форму ребенка», — отметили в SuperJob.
В зависимости от региона цифры разные. В среднем по России сборы на выпускной составляют 13,5 тысячи рублей. В Москве и Санкт-Петербурге затраты выше и составляют, соответственно, 15,75 и 14,5 тысячи. Причем для родителей девятиклассников стоимость ниже, чем для родителей одиннадцатиклассников.
В Челябинске, по данным сервиса, затраты на одежду потребуют выделения 10,25 и 11,5 тысячи рублей, соответственно, для девятого и одиннадцатого классов. Одеть юношу встанет дороже, чем девушку.
Однако в некоторых субъектах Федерации пропорции иные. Так, в Москве костюм для сына-девятиклассника стоит 13,8 тысячи, для девушки — 14 тысяч. В Питере покупки обойдутся в 10 и 12,5 тысячи рублей в зависимости от пола выпускника.
Величина расходов на выпускной зависит от нескольких факторов
Сборы в Челябинске ниже среднероссийского уровня
Покупка формы станет еще одной статьей расходов при подготовке к выпускному вечеру
В Челябинске отправить школьника на выпускной бал обойдется родителям примерно в 23 тысячи рублей. Как сообщили в пресс-службе сервиса поиска работы SuperJob, конкретная сумма зависит от класса и пола выпускника. «Чтобы организовать выпускной для девятиклассников, родители собирают в среднем по 10,5 тысячи рублей на ученика, в Челябинске — девять тысяч рублей. Также надо учесть расходы на праздничную форму ребенка», — отметили в SuperJob. В зависимости от региона цифры разные. В среднем по России сборы на выпускной составляют 13,5 тысячи рублей. В Москве и Санкт-Петербурге затраты выше и составляют, соответственно, 15,75 и 14,5 тысячи. Причем для родителей девятиклассников стоимость ниже, чем для родителей одиннадцатиклассников. В Челябинске, по данным сервиса, затраты на одежду потребуют выделения 10,25 и 11,5 тысячи рублей, соответственно, для девятого и одиннадцатого классов. Одеть юношу встанет дороже, чем девушку. Однако в некоторых субъектах Федерации пропорции иные. Так, в Москве костюм для сына-девятиклассника стоит 13,8 тысячи, для девушки — 14 тысяч. В Питере покупки обойдутся в 10 и 12,5 тысячи рублей в зависимости от пола выпускника.