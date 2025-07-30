Челябинские таможенники остановили незаконный вывоз чучел сов в Казахстан. Фото

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Чучела сов пытались незаконно вывезти в Казахстан
Чучела сов пытались незаконно вывезти в Казахстан Фото:

На границе Челябинской области и Казахстана остановили незаконный вывоз чучел совы и неясыти. Как сообщили в пресс-службе федеральной таможни, у водителя не было разрешения на вывоз экспонатов.

«Челябинская таможня передала в Национальный музей Республики Бурятии чучела белой совы и бородатой неясыти. Экспонаты были обнаружены в большегрузе, направлявшемся в Республику Казахстан», — сообщили в пресс-службе.

Чучела изъяли по решению суда. У водителя не было документов, разрешающих вывоз товара с территории РФ.

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На границе Челябинской области и Казахстана остановили незаконный вывоз чучел совы и неясыти. Как сообщили в пресс-службе федеральной таможни, у водителя не было разрешения на вывоз экспонатов. «Челябинская таможня передала в Национальный музей Республики Бурятии чучела белой совы и бородатой неясыти. Экспонаты были обнаружены в большегрузе, направлявшемся в Республику Казахстан», — сообщили в пресс-службе. Чучела изъяли по решению суда. У водителя не было документов, разрешающих вывоз товара с территории РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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