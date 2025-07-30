Чучела сов пытались незаконно вывезти в Казахстан
На границе Челябинской области и Казахстана остановили незаконный вывоз чучел совы и неясыти. Как сообщили в пресс-службе федеральной таможни, у водителя не было разрешения на вывоз экспонатов.
«Челябинская таможня передала в Национальный музей Республики Бурятии чучела белой совы и бородатой неясыти. Экспонаты были обнаружены в большегрузе, направлявшемся в Республику Казахстан», — сообщили в пресс-службе.
Чучела изъяли по решению суда. У водителя не было документов, разрешающих вывоз товара с территории РФ.
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