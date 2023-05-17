В Екатеринбурге балерины залезли на высотку ради проекта сына Бондарчука. Фото, видео

18 мая 2023 в 08:54 Размер текста - 17 +

Флешмоб с балеринами пройдет по всей России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге балерины исполнили танец на крыше 12-этажного здания «Ростелекома», чтобы привлечь внимание к сериалу «Балет», продюсером которого стал сын Федора Бондарчука — Сергей. Картина выйдет на видеосервисе Wink 18 мая. Об этом URA.RU рассказали представители «Ростелекома». «Мы с коллегой Капитолиной Кулик впервые станцевали небольшой этюд на высоте 52 метров. Ощущения незабываемые. Страх высоты перемешался с эйфорией и полным восторгом от происходящего. Это был танец с видом на Уральский федеральный университет, администрацию Екатеринбурга, Плотинку и другие значимые городские объекты», — поделилась впечатлениями руководитель школы балета MonРlaisir Софья Бекмансурова. Подобные флешмобы пройдут по всей России. Сериал «Балет» расскажет историю советской примы-балерины Руты Майерс, которая спустя 40 лет вернулась в Россию, чтобы поставить современный спектакль на сцене главного балетного театра страны. Режиссером-постановщиком картины выступил Евгений Сангаджиев известный по сериалу HAPPY END, а хореографом-постановщиком — лауреат премии «Золотая Маска» Владимир Варнава. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге балерины исполнили танец на крыше 12-этажного здания «Ростелекома», чтобы привлечь внимание к сериалу «Балет», продюсером которого стал сын Федора Бондарчука — Сергей. Картина выйдет на видеосервисе Wink 18 мая. Об этом URA.RU рассказали представители «Ростелекома». «Мы с коллегой Капитолиной Кулик впервые станцевали небольшой этюд на высоте 52 метров. Ощущения незабываемые. Страх высоты перемешался с эйфорией и полным восторгом от происходящего. Это был танец с видом на Уральский федеральный университет, администрацию Екатеринбурга, Плотинку и другие значимые городские объекты», — поделилась впечатлениями руководитель школы балета MonРlaisir Софья Бекмансурова. Подобные флешмобы пройдут по всей России. Сериал «Балет» расскажет историю советской примы-балерины Руты Майерс, которая спустя 40 лет вернулась в Россию, чтобы поставить современный спектакль на сцене главного балетного театра страны. Режиссером-постановщиком картины выступил Евгений Сангаджиев известный по сериалу HAPPY END, а хореографом-постановщиком — лауреат премии «Золотая Маска» Владимир Варнава.