17 мая 2023

В Екатеринбурге балерины залезли на высотку ради проекта сына Бондарчука. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Танцовщицы на крыше. Екатеринбург
Флешмоб с балеринами пройдет по всей России Фото:

В Екатеринбурге балерины исполнили танец на крыше 12-этажного здания «Ростелекома», чтобы привлечь внимание к сериалу «Балет», продюсером которого стал сын Федора Бондарчука — Сергей. Картина выйдет на видеосервисе Wink 18 мая. Об этом URA.RU рассказали представители «Ростелекома».

«Мы с коллегой Капитолиной Кулик впервые станцевали небольшой этюд на высоте 52 метров. Ощущения незабываемые. Страх высоты перемешался с эйфорией и полным восторгом от происходящего. Это был танец с видом на Уральский федеральный университет, администрацию Екатеринбурга, Плотинку и другие значимые городские объекты», — поделилась впечатлениями руководитель школы балета MonРlaisir Софья Бекмансурова. Подобные флешмобы пройдут по всей России.

Сериал «Балет» расскажет историю советской примы-балерины Руты Майерс, которая спустя 40 лет вернулась в Россию, чтобы поставить современный спектакль на сцене главного балетного театра страны. Режиссером-постановщиком картины выступил Евгений Сангаджиев известный по сериалу HAPPY END, а хореографом-постановщиком — лауреат премии «Золотая Маска» Владимир Варнава.

Танцовщицы на крыше. Екатеринбург
Фото:
Танцовщицы на крыше. Екатеринбург
Фото:
Танцовщицы на крыше. Екатеринбург
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге балерины исполнили танец на крыше 12-этажного здания «Ростелекома», чтобы привлечь внимание к сериалу «Балет», продюсером которого стал сын Федора Бондарчука — Сергей. Картина выйдет на видеосервисе Wink 18 мая. Об этом URA.RU рассказали представители «Ростелекома». «Мы с коллегой Капитолиной Кулик впервые станцевали небольшой этюд на высоте 52 метров. Ощущения незабываемые. Страх высоты перемешался с эйфорией и полным восторгом от происходящего. Это был танец с видом на Уральский федеральный университет, администрацию Екатеринбурга, Плотинку и другие значимые городские объекты», — поделилась впечатлениями руководитель школы балета MonРlaisir Софья Бекмансурова. Подобные флешмобы пройдут по всей России. Сериал «Балет» расскажет историю советской примы-балерины Руты Майерс, которая спустя 40 лет вернулась в Россию, чтобы поставить современный спектакль на сцене главного балетного театра страны. Режиссером-постановщиком картины выступил Евгений Сангаджиев известный по сериалу HAPPY END, а хореографом-постановщиком — лауреат премии «Золотая Маска» Владимир Варнава.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...