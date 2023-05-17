Пермяк хотел взыскать с больницы полмиллиона рублей, но получил в 10 раз меньше

18 мая 2023 в 07:14 Размер текста - 17 +

Суд решил взыскать с ответчика 50 тысяч рублей в пользу истца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Чернушинского городского округа (Пермский край) хотел взыскать 500 тысяч рублей с больницы за некачественно оказанную медицинскую услугу. Суд постановил выплатить только 50 тысяч рублей, говорится в материалах дела. «На действия сотрудников больницы истец жаловался в минздрав Пермского края и страховую компанию, которые выявили нарушения в работе ответчика. Направленная мужчиной претензия была оставлена без удовлетворения, поэтому истец просит взыскать с больницы утраченный заработок в размере 305 271 рубля, компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей и штраф», — говорится в документе, опубликованном на сайте суда. Истец указал, что ему была проведена операция. Позже ему удалили спицы Киршнера и проволочный серкляж, но осмотр при выписке не был проведен. Истец не мог приступить к работе из-за сильных болей в правом плечевом суставе, но все лечение заключалось в перевязках, обезболивающих таблетках и магнитотерапии. Мужчина обращался к хирургу с жалобами на боли, но тот сослался на занятость и направил истца к травматологу-ортопеду, который поставил диагноз, извлек нитки и отправил на стационарное лечение. В суде представитель ответчика возражал против требований. Он заявил, что возникшие у истца осложнения после операции не говорят о допущенных врачом нарушениях. Суд решил частично удовлетворить требования истца и взыскать с больницы компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей и 36 тысяч рублей в качестве оплаты судебной экспертизы, но отказать в выплате утраченного заработка, так как вред здоровью мужчины причинен из-за полученной им травмы, а не действий врачей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Чернушинского городского округа (Пермский край) хотел взыскать 500 тысяч рублей с больницы за некачественно оказанную медицинскую услугу. Суд постановил выплатить только 50 тысяч рублей, говорится в материалах дела. «На действия сотрудников больницы истец жаловался в минздрав Пермского края и страховую компанию, которые выявили нарушения в работе ответчика. Направленная мужчиной претензия была оставлена без удовлетворения, поэтому истец просит взыскать с больницы утраченный заработок в размере 305 271 рубля, компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей и штраф», — говорится в документе, опубликованном на сайте суда. Истец указал, что ему была проведена операция. Позже ему удалили спицы Киршнера и проволочный серкляж, но осмотр при выписке не был проведен. Истец не мог приступить к работе из-за сильных болей в правом плечевом суставе, но все лечение заключалось в перевязках, обезболивающих таблетках и магнитотерапии. Мужчина обращался к хирургу с жалобами на боли, но тот сослался на занятость и направил истца к травматологу-ортопеду, который поставил диагноз, извлек нитки и отправил на стационарное лечение. В суде представитель ответчика возражал против требований. Он заявил, что возникшие у истца осложнения после операции не говорят о допущенных врачом нарушениях. Суд решил частично удовлетворить требования истца и взыскать с больницы компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей и 36 тысяч рублей в качестве оплаты судебной экспертизы, но отказать в выплате утраченного заработка, так как вред здоровью мужчины причинен из-за полученной им травмы, а не действий врачей.