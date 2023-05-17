17 мая 2023
16 мая 2023

Куратор партии «Новые люди» в ХМАО бросил политику ради экостартапа. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с дедушкой-швеей, который шьет шопперы. Екатеринбург, швейная машинка
Глава партии «Новые люди» в ХМАО бросил политику и стал развивать бренд этосумок Фото:

В ХМАО куратор регионального отделения партии «Новые люди» ушел из политики ради продвижения собственного бренда по производству сумок и аксессуаров из вторсырья. Об этом URA.RU сообщил инсайдер в политическом истеблишменте округа.

«Глава югорской партийной ячейки „Новых люди“ Сергей Ионов бросил политику ради экостартапа. Ионов направил все силы на раскрутку бизнеса, запустив бренд сумок и аксессуаров из вторсырья, поэтому сил на продвижение партийного проекта уже не осталось», — сообщает инсайдер.

На странице Ионова в социальной сети «Вконтакте» журналист агентства обнаружил ссылки на группу сургутского бренда аксессуаров Yam», который продвигает экологичный подход и вторичную переработку. Экс-руководитель «Новых людей» Югры в разговоре с корреспондентом агентства подтвердил, что ушел из регионального отделения, но отказался комментировать причины. Исполняющим обязанности назначен его бывший заместитель Никита Лескин, на которого ляжет вся подготовка к осенним выборам в регионе.

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В ХМАО куратор регионального отделения партии «Новые люди» ушел из политики ради продвижения собственного бренда по производству сумок и аксессуаров из вторсырья. Об этом URA.RU сообщил инсайдер в политическом истеблишменте округа. «Глава югорской партийной ячейки „Новых люди“ Сергей Ионов бросил политику ради экостартапа. Ионов направил все силы на раскрутку бизнеса, запустив бренд сумок и аксессуаров из вторсырья, поэтому сил на продвижение партийного проекта уже не осталось», — сообщает инсайдер. На странице Ионова в социальной сети «Вконтакте» журналист агентства обнаружил ссылки на группу сургутского бренда аксессуаров Yam», который продвигает экологичный подход и вторичную переработку. Экс-руководитель «Новых людей» Югры в разговоре с корреспондентом агентства подтвердил, что ушел из регионального отделения, но отказался комментировать причины. Исполняющим обязанности назначен его бывший заместитель Никита Лескин, на которого ляжет вся подготовка к осенним выборам в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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