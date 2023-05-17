17 мая 2023

В Екатеринбурге нашли подрядчика для реставрации шахматной академии

Реставрацией здания шахматной академии в Екатеринбурге займется «Юнивест Строй»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Академия шахмат. Ханты-Мансийск, шахматы
Здание шахматной академии на Малышева, 58/37 нуждается в капитальном ремонте Фото:

В Екатеринбурге нашли подрядчика, который отреставрирует и приспособит под современное использование здание «Уральской шахматной академии» на Малышева, 58/37. Этим займется компания «Юнивест-Строй», ранее ремонтировавшая екатеринбургский Театр кукол и челябинский и драматический театр в Челябинске. Информация об этом появилась в итоговом протоколе закупки на сайте госзакупок.

«Присвоить первый рейтинговый номер и признать победителем конкурса в электронной форме ООО „Юнивест-Строй“, получившего наибольшее количество процентов по результатам итогового рейтинга. Заключить договор по проведению работ по сохранению (реставрации и приспособлению для современного использования) объекта культурного наследия регионального значения с „Юнивест-Строй“ по цене 212 млн рублей», — говорится в документации.

Всего на конкурс поступило две заявки. Помимо «Юнивест-Строй» в конкурсе участвовала компания «Капиталстройинвест».

«Юнивест-Строй» ремонтировало здание Театра кукол в Екатеринбурге и драматический театр в Челябинске. Отреставрировать здание шахматной академии компания должна до середины 2025 года. Площадь здания составляет 2334,7 квадратных метра, оно было построено до 1889 года.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге нашли подрядчика, который отреставрирует и приспособит под современное использование здание «Уральской шахматной академии» на Малышева, 58/37. Этим займется компания «Юнивест-Строй», ранее ремонтировавшая екатеринбургский Театр кукол и челябинский и драматический театр в Челябинске. Информация об этом появилась в итоговом протоколе закупки на сайте госзакупок. «Присвоить первый рейтинговый номер и признать победителем конкурса в электронной форме ООО „Юнивест-Строй“, получившего наибольшее количество процентов по результатам итогового рейтинга. Заключить договор по проведению работ по сохранению (реставрации и приспособлению для современного использования) объекта культурного наследия регионального значения с „Юнивест-Строй“ по цене 212 млн рублей», — говорится в документации. Всего на конкурс поступило две заявки. Помимо «Юнивест-Строй» в конкурсе участвовала компания «Капиталстройинвест». «Юнивест-Строй» ремонтировало здание Театра кукол в Екатеринбурге и драматический театр в Челябинске. Отреставрировать здание шахматной академии компания должна до середины 2025 года. Площадь здания составляет 2334,7 квадратных метра, оно было построено до 1889 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...