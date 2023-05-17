В Екатеринбурге нашли подрядчика для реставрации шахматной академии

В Екатеринбурге нашли подрядчика, который отреставрирует и приспособит под современное использование здание «Уральской шахматной академии» на Малышева, 58/37. Этим займется компания «Юнивест-Строй», ранее ремонтировавшая екатеринбургский Театр кукол и челябинский и драматический театр в Челябинске. Информация об этом появилась в итоговом протоколе закупки на сайте госзакупок.
«Присвоить первый рейтинговый номер и признать победителем конкурса в электронной форме ООО „Юнивест-Строй“, получившего наибольшее количество процентов по результатам итогового рейтинга. Заключить договор по проведению работ по сохранению (реставрации и приспособлению для современного использования) объекта культурного наследия регионального значения с „Юнивест-Строй“ по цене 212 млн рублей», — говорится в документации.
Всего на конкурс поступило две заявки. Помимо «Юнивест-Строй» в конкурсе участвовала компания «Капиталстройинвест».
«Юнивест-Строй» ремонтировало здание Театра кукол в Екатеринбурге и драматический театр в Челябинске. Отреставрировать здание шахматной академии компания должна до середины 2025 года. Площадь здания составляет 2334,7 квадратных метра, оно было построено до 1889 года.
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