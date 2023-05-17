17 мая 2023

Пермские власти не обнаружили на берегу Камы имитацию могил

© Служба новостей «URA.RU»
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Закамск, микрорайон Водник. Пермь, рыбак, кама, удочка, рыбалка
Чиновники проверили берег реки, ни никаких «могил» не нашли Фото:

Сотрудникам администрации Кировского района Перми не удалось обнаружить имитацию могил на берегу Камы. О результатах проверки чиновники рассказали СМИ.

«На месте ничего не обнаружено», — сообщили perm.aif.ru в пресс-службе администрации города. Несколько холмов, на которых лежали каменные плиты с фотографиями людей, были обнаружены горожанами на берегу Камы 15 мая. В импровизированные «могилы» были воткнуты ветки.

О случившемся очевидцы рассказали в соцсетях. В администрации Кировского района заявляли, что проверят странное «захоронение».

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Сотрудникам администрации Кировского района Перми не удалось обнаружить имитацию могил на берегу Камы. О результатах проверки чиновники рассказали СМИ. «На месте ничего не обнаружено», — сообщили perm.aif.ru в пресс-службе администрации города. Несколько холмов, на которых лежали каменные плиты с фотографиями людей, были обнаружены горожанами на берегу Камы 15 мая. В импровизированные «могилы» были воткнуты ветки. О случившемся очевидцы рассказали в соцсетях. В администрации Кировского района заявляли, что проверят странное «захоронение».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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