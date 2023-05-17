Пермские власти не обнаружили на берегу Камы имитацию могил

Чиновники проверили берег реки, ни никаких «могил» не нашли
Сотрудникам администрации Кировского района Перми не удалось обнаружить имитацию могил на берегу Камы. О результатах проверки чиновники рассказали СМИ.
«На месте ничего не обнаружено», — сообщили perm.aif.ru в пресс-службе администрации города. Несколько холмов, на которых лежали каменные плиты с фотографиями людей, были обнаружены горожанами на берегу Камы 15 мая. В импровизированные «могилы» были воткнуты ветки.
О случившемся очевидцы рассказали в соцсетях. В администрации Кировского района заявляли, что проверят странное «захоронение».
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