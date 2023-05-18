Песков: Россия и целая группа стран адаптировались к давлению США

18 мая 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и другие страны адаптировались к давлению США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия и целая группа стран адаптировались к давлению Соединенных Шатов Америки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о высказанной в США инициативе конфисковать активы Ирана. «Мы никогда не тешили себя иллюзиями, что Соединенные Штаты оставят попытки оказывать давление на Российскую Федерацию, Иран и другие страны, которые ищут подлинно взаимовыгодного сотрудничества. Мы всегда знали, что это давление будет продолжаться. И также мы всегда были уверены в том, что Россия и целая группа стран, включая Иран, которые весьма и весьма адаптировались к этому давлению США, продолжают планомерную работу по выстраиванию отношений, основанных на взаимной выгоде, взаимном уважении и с учетом интересов и озабоченностей друг друга», — отметил Песков. Россия и Иран подписали 17 мая соглашение о сотрудничестве в строительстве железнодорожной ветки Решт — Астара. В то же время американский сенатор Тед Круз предложили конфисковать активы Ирана, чтобы передать их Украине, чтобы «противодействовать российско-иранскому сотрудничеству».

Россия и целая группа стран адаптировались к давлению Соединенных Шатов Америки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о высказанной в США инициативе конфисковать активы Ирана. «Мы никогда не тешили себя иллюзиями, что Соединенные Штаты оставят попытки оказывать давление на Российскую Федерацию, Иран и другие страны, которые ищут подлинно взаимовыгодного сотрудничества. Мы всегда знали, что это давление будет продолжаться. И также мы всегда были уверены в том, что Россия и целая группа стран, включая Иран, которые весьма и весьма адаптировались к этому давлению США, продолжают планомерную работу по выстраиванию отношений, основанных на взаимной выгоде, взаимном уважении и с учетом интересов и озабоченностей друг друга», — отметил Песков. Россия и Иран подписали 17 мая соглашение о сотрудничестве в строительстве железнодорожной ветки Решт — Астара. В то же время американский сенатор Тед Круз предложили конфисковать активы Ирана, чтобы передать их Украине, чтобы «противодействовать российско-иранскому сотрудничеству».