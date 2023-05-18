Министр Карлов дал важную задачу свердловским главврачам

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов обязал руководителей медицинских учреждений организовать дополнительное обучение врачей. В данном случае речь идет о медиках нейрохирургического профиля. Соответсвующий документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.
«Главным врачам межмуниципальных медицинских центров Свердловской области обеспечить систематическое направление врачей анестезиологов-реаниматологов, врачей-хирургов, врачей-травматологов, врачей-нейрохирургов на учебу по вопросам оказания неотложной медицинской помощи больным с ОНМК (Острое нарушение мозгового кровообращения — прим.ред.) и острой черепно-мозговой травмой. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замминистра Екатерину Ютяеву», — указано в документе.
Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области запустили проект по подготовке среднего медперсонала для работы в сельской местности. Студенты-медики прошли обучение на базе Серовского филиала областного медицинского колледжа.
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