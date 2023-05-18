Министр Карлов дал важную задачу свердловским главврачам

Министр здравоохранения Свердловской области поручил организовать обучение хирургов

18 мая 2023 в 15:56 Размер текста - 17 +

Министр свердловского здравоохранения Андрей Карлов (на фото справа) дал задачу по профподготовке врачей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов обязал руководителей медицинских учреждений организовать дополнительное обучение врачей. В данном случае речь идет о медиках нейрохирургического профиля. Соответсвующий документ имеется в распоряжении редакции URA.RU. «Главным врачам межмуниципальных медицинских центров Свердловской области обеспечить систематическое направление врачей анестезиологов-реаниматологов, врачей-хирургов, врачей-травматологов, врачей-нейрохирургов на учебу по вопросам оказания неотложной медицинской помощи больным с ОНМК (Острое нарушение мозгового кровообращения — прим.ред.) и острой черепно-мозговой травмой. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замминистра Екатерину Ютяеву», — указано в документе. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области запустили проект по подготовке среднего медперсонала для работы в сельской местности. Студенты-медики прошли обучение на базе Серовского филиала областного медицинского колледжа.

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов обязал руководителей медицинских учреждений организовать дополнительное обучение врачей. В данном случае речь идет о медиках нейрохирургического профиля. Соответсвующий документ имеется в распоряжении редакции URA.RU. «Главным врачам межмуниципальных медицинских центров Свердловской области обеспечить систематическое направление врачей анестезиологов-реаниматологов, врачей-хирургов, врачей-травматологов, врачей-нейрохирургов на учебу по вопросам оказания неотложной медицинской помощи больным с ОНМК (Острое нарушение мозгового кровообращения — прим.ред.) и острой черепно-мозговой травмой. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замминистра Екатерину Ютяеву», — указано в документе. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области запустили проект по подготовке среднего медперсонала для работы в сельской местности. Студенты-медики прошли обучение на базе Серовского филиала областного медицинского колледжа.