Министр Карлов дал важную задачу свердловским главврачам

Министр здравоохранения Свердловской области поручил организовать обучение хирургов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие после реконструкции отделения восстановительного лечения ДГКБ №9. Екатеринбург, трофимов игорь, карлов андрей
Министр свердловского здравоохранения Андрей Карлов (на фото справа) дал задачу по профподготовке врачей Фото:

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов обязал руководителей медицинских учреждений организовать дополнительное обучение врачей. В данном случае речь идет о медиках нейрохирургического профиля. Соответсвующий документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.

«Главным врачам межмуниципальных медицинских центров Свердловской области обеспечить систематическое направление врачей анестезиологов-реаниматологов, врачей-хирургов, врачей-травматологов, врачей-нейрохирургов на учебу по вопросам оказания неотложной медицинской помощи больным с ОНМК (Острое нарушение мозгового кровообращения — прим.ред.) и острой черепно-мозговой травмой. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замминистра Екатерину Ютяеву», — указано в документе.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области запустили проект по подготовке среднего медперсонала для работы в сельской местности. Студенты-медики прошли обучение на базе Серовского филиала областного медицинского колледжа.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов обязал руководителей медицинских учреждений организовать дополнительное обучение врачей. В данном случае речь идет о медиках нейрохирургического профиля. Соответсвующий документ имеется в распоряжении редакции URA.RU. «Главным врачам межмуниципальных медицинских центров Свердловской области обеспечить систематическое направление врачей анестезиологов-реаниматологов, врачей-хирургов, врачей-травматологов, врачей-нейрохирургов на учебу по вопросам оказания неотложной медицинской помощи больным с ОНМК (Острое нарушение мозгового кровообращения — прим.ред.) и острой черепно-мозговой травмой. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замминистра Екатерину Ютяеву», — указано в документе. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области запустили проект по подготовке среднего медперсонала для работы в сельской местности. Студенты-медики прошли обучение на базе Серовского филиала областного медицинского колледжа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...