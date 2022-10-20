В Свердловской области подготовят медперсонал для работы в сельской местности

В Верхотурье запустили проект по подготовке среднего медицинского персоналаФото: Фонд Святой Екатерины
В Верхотурье (Свердловская область) запустили проект по подготовке среднего медперсонала для работы в сельской местности. 12 студентов-медиков пройдут полноценное обучение на базе Серовского филиала областного медицинского колледжа. Грант на обучение выделил Фонд Святой Екатерины. Об этом URA.RU сообщили в благотворительном фонде.
«Фонд святой Екатерины поддерживают медучреждения области. Девять студентов уже начали обучение. В будущем студенты станут сотрудниками Центральной районной больницы Верхотурья. Кроме узкоспециализированных меднаправлений, в рамках учебного плана студенты также изучают общие предметы: культуру речи, математику, английский язык, но с медицинским уклоном», — поделилась директора Фонда Святой Екатерины Татьяна Прусевич.
Студенты продолжат работать после окончания колледжа в больнице. «11 фельдшерско-акушерских пунктов укомплектованы только четыре. Имея такой кадровый голод, мы обратились в региональный минздрав, чтобы там разрешили набрать группу и провести обучение у нас без отрыва от работы. И уже после встретились с руководством Фонда и провели успешные переговоры о поддержке студентов», — отметил и. о. главного врача Верхотурской ЦРБ Александр Чебыкин.
Ранее агентство писало, что в Свердловской области запустили программу обучения врачей. Врачи из десяти больниц региона были объединены в мультифункциональные бригады. Цель — помогать реанимационным пациентам быстрее выходить из тяжелых состояний. Аналогов такого проекта в мировой медицинской практике нет.
Фото: Фонд Святой Екатерины
Фото: Фонд Святой Екатерины
Фото: Фонд Святой Екатерины
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В Верхотурье (Свердловская область) запустили проект по подготовке среднего медперсонала для работы в сельской местности. 12 студентов-медиков пройдут полноценное обучение на базе Серовского филиала областного медицинского колледжа. Грант на обучение выделил Фонд Святой Екатерины. Об этом URA.RU сообщили в благотворительном фонде. «Фонд святой Екатерины поддерживают медучреждения области. Девять студентов уже начали обучение. В будущем студенты станут сотрудниками Центральной районной больницы Верхотурья. Кроме узкоспециализированных меднаправлений, в рамках учебного плана студенты также изучают общие предметы: культуру речи, математику, английский язык, но с медицинским уклоном», — поделилась директора Фонда Святой Екатерины Татьяна Прусевич. Студенты продолжат работать после окончания колледжа в больнице. «11 фельдшерско-акушерских пунктов укомплектованы только четыре. Имея такой кадровый голод, мы обратились в региональный минздрав, чтобы там разрешили набрать группу и провести обучение у нас без отрыва от работы. И уже после встретились с руководством Фонда и провели успешные переговоры о поддержке студентов», — отметил и. о. главного врача Верхотурской ЦРБ Александр Чебыкин. Ранее агентство писало, что в Свердловской области запустили программу обучения врачей. Врачи из десяти больниц региона были объединены в мультифункциональные бригады. Цель — помогать реанимационным пациентам быстрее выходить из тяжелых состояний. Аналогов такого проекта в мировой медицинской практике нет.