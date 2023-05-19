19 мая 2023

Крупный пожар произошел на «Магнезите» в Сатке

© Служба новостей «URA.RU»
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Спиридонов Алексей, главный инспектор ГИБДД, во время прямой линии. Екатеринбург, гаи, мигалка, сирена, машина полиции, полицейская машина, гибдд, дпс
Причины пожара установит следствие Фото:

Пожар произошел в субботу на объекте группы «Магнезит» в Сатке (Челябинская область). Как сообщили в пресс-службе предприятия, возгорание случилось во время ремонта.

«На объекте группы „Магнезит“ в Сатке произошло крупное возгорание строительных материалов. Пожар возник 20 мая в 12:45 в ходе выполнения ремонтных работ сотрудниками подрядной организации ООО „Ремстрой“ город Уфа в департаменте по производству порошков», — сообщили на предприятии.

Там уточнили, что причиной пожара стало нарушение требований правил пожарной безопасности при складировании и перемещении строительных материалов. Возгорание потушили за 20 минут. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. На тушение привлекались силы пожарных частей Сатки, Бакала, Межевого и Бердяуша. Пострадавших нет, пожар полностью ликвидирован.

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Пожар произошел в субботу на объекте группы «Магнезит» в Сатке (Челябинская область). Как сообщили в пресс-службе предприятия, возгорание случилось во время ремонта. «На объекте группы „Магнезит“ в Сатке произошло крупное возгорание строительных материалов. Пожар возник 20 мая в 12:45 в ходе выполнения ремонтных работ сотрудниками подрядной организации ООО „Ремстрой“ город Уфа в департаменте по производству порошков», — сообщили на предприятии. Там уточнили, что причиной пожара стало нарушение требований правил пожарной безопасности при складировании и перемещении строительных материалов. Возгорание потушили за 20 минут. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. На тушение привлекались силы пожарных частей Сатки, Бакала, Межевого и Бердяуша. Пострадавших нет, пожар полностью ликвидирован.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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