Крупный пожар произошел на «Магнезите» в Сатке

20 мая 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

Причины пожара установит следствие Фото: Ольга Юшкова © URA.RU Пожар произошел в субботу на объекте группы «Магнезит» в Сатке (Челябинская область). Как сообщили в пресс-службе предприятия, возгорание случилось во время ремонта. «На объекте группы „Магнезит“ в Сатке произошло крупное возгорание строительных материалов. Пожар возник 20 мая в 12:45 в ходе выполнения ремонтных работ сотрудниками подрядной организации ООО „Ремстрой“ город Уфа в департаменте по производству порошков», — сообщили на предприятии. Там уточнили, что причиной пожара стало нарушение требований правил пожарной безопасности при складировании и перемещении строительных материалов. Возгорание потушили за 20 минут. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. На тушение привлекались силы пожарных частей Сатки, Бакала, Межевого и Бердяуша. Пострадавших нет, пожар полностью ликвидирован.

Пожар произошел в субботу на объекте группы «Магнезит» в Сатке (Челябинская область). Как сообщили в пресс-службе предприятия, возгорание случилось во время ремонта. «На объекте группы „Магнезит“ в Сатке произошло крупное возгорание строительных материалов. Пожар возник 20 мая в 12:45 в ходе выполнения ремонтных работ сотрудниками подрядной организации ООО „Ремстрой“ город Уфа в департаменте по производству порошков», — сообщили на предприятии. Там уточнили, что причиной пожара стало нарушение требований правил пожарной безопасности при складировании и перемещении строительных материалов. Возгорание потушили за 20 минут. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. На тушение привлекались силы пожарных частей Сатки, Бакала, Межевого и Бердяуша. Пострадавших нет, пожар полностью ликвидирован.