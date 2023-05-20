Санврачи выпустили памятку по защите от смога для свердловчан

Роспотребнадзор: свердловчанам, чтобы спастись от смога, нужно отказаться от курения

21 мая 2023 в 17:05 Размер текста - 17 +

Санврачи советуют уральцам во время смога больше пить воды Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Санврачи рекомендуют жителям Свердловской области во время смога меньше находиться на улице, отказаться от занятий спортом на свежем воздухе, использовать маски и респираторы, а также перестать курить. Такими рекомендациями поделились в региональном Роспотребнадзоре. «Чтобы защититься от смога, который окутал Свердловскую область, откажитесь от курения, занятий спортом и прогулок на улице. Также используйте маски и респираторы, если находитесь на улице», — пишет ведомство в Telegram. Также санврачи советуют на время отказаться от контактных линз, больше пить жидкости, промывать нос и горло. «В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы), обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу», — резюмировали в Роспотребнадзоре. Свердловскую область 21 мая окутал смог. Из-за плохой видимости на дороге сотрудникам ГИБДД пришлось закрыть участок на свердловской трассе. Глава регионального миндзрава Андрей Карлов усилил работу медучреждений из-за ситуации в регионе.

Санврачи рекомендуют жителям Свердловской области во время смога меньше находиться на улице, отказаться от занятий спортом на свежем воздухе, использовать маски и респираторы, а также перестать курить. Такими рекомендациями поделились в региональном Роспотребнадзоре. «Чтобы защититься от смога, который окутал Свердловскую область, откажитесь от курения, занятий спортом и прогулок на улице. Также используйте маски и респираторы, если находитесь на улице», — пишет ведомство в Telegram. Также санврачи советуют на время отказаться от контактных линз, больше пить жидкости, промывать нос и горло. «В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы), обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу», — резюмировали в Роспотребнадзоре. Свердловскую область 21 мая окутал смог. Из-за плохой видимости на дороге сотрудникам ГИБДД пришлось закрыть участок на свердловской трассе. Глава регионального миндзрава Андрей Карлов усилил работу медучреждений из-за ситуации в регионе.