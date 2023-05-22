На праймериз ЕР в Екатеринбурге произошел сбой

Некоторые избиратели предоставили неточные персональные данные Фото: Анна Майорова © URA.RU

Участники праймериз «Единой России» в Екатеринбурге столкнулись с угрозой: тысячи избирателей уже несколько недель не могут получить доступ к электронному голосованию на партийном сайте, итоги которого определят расклад на основных выборах в гордуму. Об этом URA.RU рассказали источники в двух лагерях — мэрии и оппонирующей ей коалиции.

Со стороны администрации «зависли» полторы-две тысячи избирателей. Урон электоральной сетке «оппозиции» еще не установлен. Ее штаб, не имеющий армию из десятков тысяч бюджетников, ощущает проблему острее.

Известно, что ее прямо сейчас решают буквально «в ручном режиме» через центральный исполком ЕР. Причин, по словам одного из источников, может быть несколько. Первая — обычный технический сбой. Вторая — недостаток, неточность предоставленных избирателями персональных данных или несовпадение этих данных на сайте ЕР и «Госуслугах». Многим избирателям уже направлены оповещения с просьбой уточнить информацию о себе, добавил собеседник. Глава облисполкома ЕР Дмитрий Жуков — на звонок корреспондента к моменту публикации не ответил.

Праймериз стартовали 22 мая и завершатся 28-го. Регистрация избирателей продлится до 26-го. По итогам голосования будет определен список кандидатов, которых «Единая Россия» выдвинет в новый созыв думы. На прошлой неделе бюджетникам разослали инструкцию, кого поддержать. В ней 25 фамилий кандидатов-одномандатников и десять фамилий «списочников», одобренных главой региона Евгением Куйвашевым. Как минимум в семи округах антимэрская команда миллиардера Виталия Кочеткова ведет политиков и общественников, не согласованных Куйвашевым (но и не заблокированных им).