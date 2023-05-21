Главный терапевт Пермского края предупредила об опасности ранних арбузов и клубники

Доктор медицинских наук Корягина советует отказаться от ранних арбузов

22 мая 2023 в 16:36 Размер текста - 17 +

Красивые ягоды уже заполонили пермские прилавки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Торговцы в Перми начали продавать клубнику и даже арбузы. На это обратила внимание главный внештатный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина. По ее словам, к выбору ягод нужно подходить внимательно. «Зачастую, чтобы ускорить процесс созревания, отечественные производители используют удобрения, пестициды и нитраты. В свою очередь, зарубежные поставщики обрабатывают плоды веществами для увеличения срока годности, чтобы при перевозке они сохраняли свежесть как можно дольше», — пишет Корягина в соцсетях. Доктор отметила, что в магазинах ее заверили, что раннюю клубнику привозят из Краснодарского края и Греции, а арбузы из Ирана. Корягина советует запросить у продавцов документы о происхождении ягод, и если все-таки покупать клубнику, то из Краснодарского края или Крыма. От арбузов врач советует воздержаться до конца лета.

Торговцы в Перми начали продавать клубнику и даже арбузы. На это обратила внимание главный внештатный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина. По ее словам, к выбору ягод нужно подходить внимательно. «Зачастую, чтобы ускорить процесс созревания, отечественные производители используют удобрения, пестициды и нитраты. В свою очередь, зарубежные поставщики обрабатывают плоды веществами для увеличения срока годности, чтобы при перевозке они сохраняли свежесть как можно дольше», — пишет Корягина в соцсетях. Доктор отметила, что в магазинах ее заверили, что раннюю клубнику привозят из Краснодарского края и Греции, а арбузы из Ирана. Корягина советует запросить у продавцов документы о происхождении ягод, и если все-таки покупать клубнику, то из Краснодарского края или Крыма. От арбузов врач советует воздержаться до конца лета.