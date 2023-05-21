21 мая 2023

Главный терапевт Пермского края предупредила об опасности ранних арбузов и клубники

Доктор медицинских наук Корягина советует отказаться от ранних арбузов
© Служба новостей «URA.RU»
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Ягоды, фрукты. Курган , фрукты, ягоды, клубника
Красивые ягоды уже заполонили пермские прилавки Фото:

Торговцы в Перми начали продавать клубнику и даже арбузы. На это обратила внимание главный внештатный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина. По ее словам, к выбору ягод нужно подходить внимательно.

«Зачастую, чтобы ускорить процесс созревания, отечественные производители используют удобрения, пестициды и нитраты. В свою очередь, зарубежные поставщики обрабатывают плоды веществами для увеличения срока годности, чтобы при перевозке они сохраняли свежесть как можно дольше», — пишет Корягина в соцсетях.

Доктор отметила, что в магазинах ее заверили, что раннюю клубнику привозят из Краснодарского края и Греции, а арбузы из Ирана. Корягина советует запросить у продавцов документы о происхождении ягод, и если все-таки покупать клубнику, то из Краснодарского края или Крыма. От арбузов врач советует воздержаться до конца лета.

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Торговцы в Перми начали продавать клубнику и даже арбузы. На это обратила внимание главный внештатный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина. По ее словам, к выбору ягод нужно подходить внимательно. «Зачастую, чтобы ускорить процесс созревания, отечественные производители используют удобрения, пестициды и нитраты. В свою очередь, зарубежные поставщики обрабатывают плоды веществами для увеличения срока годности, чтобы при перевозке они сохраняли свежесть как можно дольше», — пишет Корягина в соцсетях. Доктор отметила, что в магазинах ее заверили, что раннюю клубнику привозят из Краснодарского края и Греции, а арбузы из Ирана. Корягина советует запросить у продавцов документы о происхождении ягод, и если все-таки покупать клубнику, то из Краснодарского края или Крыма. От арбузов врач советует воздержаться до конца лета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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