В Екатеринбурге скончался легендарный врач-реаниматолог

В Екатеринбурге скончался врач анестезиолог-реаниматолог Владимир Сергачев. Ему было 57 лет. Об этом сообщает пресс-служба Станции скорой помощи имени Капиноса (ССМП). В медицинском сообществе его знали как ответственного и увлеченного своей профессией человека. Прощание состоится 24 мая в 12.30 в крематории на Сибирском тракте, 10.
«Владимир Сергачев вел здоровый образ жизни. С 1990 года трудился врачом общепрофильной выездной бригады, а с 1997-го занял должность врача анестезиолога-реаниматолога. Сергачев был высококвалифицированным специалистом», — отметили в ССМП.
Ранее URA.RU писало, что в Качканаре (Свердловская область) скончался заведующий хирургическим отделением местно городской больницы Евгений Карманович. Он посвятил медицине больше 40 лет.
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