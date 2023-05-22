В Екатеринбурге скончался легендарный врач-реаниматолог

В Екатеринбурге скончался врач-реаниматолог Владимир Сергачев

22 мая 2023 в 18:54 Размер текста - 17 +

Прощание состоится 24 мая в 12.30 в крематории на Сибирском тракте, 10 Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге скончался врач анестезиолог-реаниматолог Владимир Сергачев. Ему было 57 лет. Об этом сообщает пресс-служба Станции скорой помощи имени Капиноса (ССМП). В медицинском сообществе его знали как ответственного и увлеченного своей профессией человека. Прощание состоится 24 мая в 12.30 в крематории на Сибирском тракте, 10. «Владимир Сергачев вел здоровый образ жизни. С 1990 года трудился врачом общепрофильной выездной бригады, а с 1997-го занял должность врача анестезиолога-реаниматолога. Сергачев был высококвалифицированным специалистом», — отметили в ССМП. Ранее URA.RU писало, что в Качканаре (Свердловская область) скончался заведующий хирургическим отделением местно городской больницы Евгений Карманович. Он посвятил медицине больше 40 лет.

В Екатеринбурге скончался врач анестезиолог-реаниматолог Владимир Сергачев. Ему было 57 лет. Об этом сообщает пресс-служба Станции скорой помощи имени Капиноса (ССМП). В медицинском сообществе его знали как ответственного и увлеченного своей профессией человека. Прощание состоится 24 мая в 12.30 в крематории на Сибирском тракте, 10. «Владимир Сергачев вел здоровый образ жизни. С 1990 года трудился врачом общепрофильной выездной бригады, а с 1997-го занял должность врача анестезиолога-реаниматолога. Сергачев был высококвалифицированным специалистом», — отметили в ССМП. Ранее URA.RU писало, что в Качканаре (Свердловская область) скончался заведующий хирургическим отделением местно городской больницы Евгений Карманович. Он посвятил медицине больше 40 лет.