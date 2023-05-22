Полицейские ищут свердловчанина, уехавшего из дома на машине. Фото

23 мая 2023 в 00:23 Размер текста - 17 +

Силовики ищут мужчину, который пропал 19 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Новоуральске (Свердловская область) полицейские ищут 37-летнего Станислава Шебанова, который 19 мая уехал из дома на серебристом ВАЗ-2112 и до сих пор не вернулся. Об этом сообщили в МУ МВД России по ЗАТО Новоуральск и поселку Уральский. «Внимание, пропал 37-летний Станислав Шебанов. Он уехал из дома 19 мая на серебристом ВАЗ-2112 и все еще не вернулся к родным», — пишет ведомство в соцсетях. Приметы Шебанова: темные волосы, карие глаза, худощавое телосложение. Он был одет в синие штаны, серую олимпийку с синими рукавами, черные кроссовки с красной надписью. Силовики просят помочь с поисками пропавшего мужчины. Если вам известно его местоположение, то сообщите информацию в дежурную часть по номеру +7 (343) 704-57-57. Мужчина был одет в спортивный костюм Фото: сообщество «Полиция Новоуральска» в соцсети «ВКонтакте»

В Новоуральске (Свердловская область) полицейские ищут 37-летнего Станислава Шебанова, который 19 мая уехал из дома на серебристом ВАЗ-2112 и до сих пор не вернулся. Об этом сообщили в МУ МВД России по ЗАТО Новоуральск и поселку Уральский. «Внимание, пропал 37-летний Станислав Шебанов. Он уехал из дома 19 мая на серебристом ВАЗ-2112 и все еще не вернулся к родным», — пишет ведомство в соцсетях. Приметы Шебанова: темные волосы, карие глаза, худощавое телосложение. Он был одет в синие штаны, серую олимпийку с синими рукавами, черные кроссовки с красной надписью. Силовики просят помочь с поисками пропавшего мужчины. Если вам известно его местоположение, то сообщите информацию в дежурную часть по номеру +7 (343) 704-57-57.