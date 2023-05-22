22 мая 2023

Полицейские ищут свердловчанина, уехавшего из дома на машине. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вахта Памяти у Вечного огня. Челябинск, силовики, полиция, оцепление
Силовики ищут мужчину, который пропал 19 мая Фото:

В Новоуральске (Свердловская область) полицейские ищут 37-летнего Станислава Шебанова, который 19 мая уехал из дома на серебристом ВАЗ-2112 и до сих пор не вернулся. Об этом сообщили в МУ МВД России по ЗАТО Новоуральск и поселку Уральский.

«Внимание, пропал 37-летний Станислав Шебанов. Он уехал из дома 19 мая на серебристом ВАЗ-2112 и все еще не вернулся к родным», — пишет ведомство в соцсетях.

Приметы Шебанова: темные волосы, карие глаза, худощавое телосложение. Он был одет в синие штаны, серую олимпийку с синими рукавами, черные кроссовки с красной надписью.

Силовики просят помочь с поисками пропавшего мужчины. Если вам известно его местоположение, то сообщите информацию в дежурную часть по номеру +7 (343) 704-57-57.

Мужчина был одет в спортивный костюм
Мужчина был одет в спортивный костюм
Фото:

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В Новоуральске (Свердловская область) полицейские ищут 37-летнего Станислава Шебанова, который 19 мая уехал из дома на серебристом ВАЗ-2112 и до сих пор не вернулся. Об этом сообщили в МУ МВД России по ЗАТО Новоуральск и поселку Уральский. «Внимание, пропал 37-летний Станислав Шебанов. Он уехал из дома 19 мая на серебристом ВАЗ-2112 и все еще не вернулся к родным», — пишет ведомство в соцсетях. Приметы Шебанова: темные волосы, карие глаза, худощавое телосложение. Он был одет в синие штаны, серую олимпийку с синими рукавами, черные кроссовки с красной надписью. Силовики просят помочь с поисками пропавшего мужчины. Если вам известно его местоположение, то сообщите информацию в дежурную часть по номеру +7 (343) 704-57-57.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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