В Новоуральске (Свердловская область) полицейские ищут 37-летнего Станислава Шебанова, который 19 мая уехал из дома на серебристом ВАЗ-2112 и до сих пор не вернулся. Об этом сообщили в МУ МВД России по ЗАТО Новоуральск и поселку Уральский.
«Внимание, пропал 37-летний Станислав Шебанов. Он уехал из дома 19 мая на серебристом ВАЗ-2112 и все еще не вернулся к родным», — пишет ведомство в соцсетях.
Приметы Шебанова: темные волосы, карие глаза, худощавое телосложение. Он был одет в синие штаны, серую олимпийку с синими рукавами, черные кроссовки с красной надписью.
Силовики просят помочь с поисками пропавшего мужчины. Если вам известно его местоположение, то сообщите информацию в дежурную часть по номеру +7 (343) 704-57-57.
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