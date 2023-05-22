В Екатеринбурге появился истребитель стрит-арта. Фото

23 мая 2023 в 16:14 Размер текста - 17 +

Граффити и арт-объекты оказываются исписанными неприличными надписями Фото: Московец Илья © URA.RU В Екатеринбурге орудует вандал, который портит стрит-арт-объекты. Под руку горожанину попала нашумевшая работа «Индустриальный младенец» — она была создана во время паблик-арт-программы «ЧО». Об этом URA.RU рассказали екатеринбуржцы. «В Екатеринбурге на уличных работах стали появляться характерные для одного вандала надписи. Они касаются темы смерти и проклятий. Говорят, что к этим „письменам“ причастен человек, который проживает в Юго-Западном районе», — рассказали читатели. У ругательств есть свой стиль — буква Т в форме креста, на месте пробелов — символ в виде молнии. В начале мая под нападки вандала попал «Индустриальный младенец» — ему исписали голову, но уже сейчас объект отреставрирован. Как признались корреспонденту URA.RU представители паблик-арта «ЧО», которые устанавливали голову младенца, они не намерены подавать заявления в полицию по факту вандализма, а если понадобится, то вновь устранят акты вандализма. Арт-объект «Индустриальный младенец» появился в середине апреля на Верх-Исетском пруду, чем вызвал споры среди местных жителей. Некоторых возмутила голова ребенка, размещенная у водоема, а шоумен Оскар Кучера назвал ее символом сатанизма. Также ранее фанаты футбольного клуба «Урал» поместили на лоб работы свою фирменную наклейку. При этом ходят разговоры, что арт-объект переедет в Сысерть в ближайшее время. Почерк вандала узнаваем Фото: telegram-канал SAH, URA.RU В основном испорчены работы, которые находятся в центральной части города Фото: URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге орудует вандал, который портит стрит-арт-объекты. Под руку горожанину попала нашумевшая работа «Индустриальный младенец» — она была создана во время паблик-арт-программы «ЧО». Об этом URA.RU рассказали екатеринбуржцы. «В Екатеринбурге на уличных работах стали появляться характерные для одного вандала надписи. Они касаются темы смерти и проклятий. Говорят, что к этим „письменам“ причастен человек, который проживает в Юго-Западном районе», — рассказали читатели. У ругательств есть свой стиль — буква Т в форме креста, на месте пробелов — символ в виде молнии. В начале мая под нападки вандала попал «Индустриальный младенец» — ему исписали голову, но уже сейчас объект отреставрирован. Как признались корреспонденту URA.RU представители паблик-арта «ЧО», которые устанавливали голову младенца, они не намерены подавать заявления в полицию по факту вандализма, а если понадобится, то вновь устранят акты вандализма. Арт-объект «Индустриальный младенец» появился в середине апреля на Верх-Исетском пруду, чем вызвал споры среди местных жителей. Некоторых возмутила голова ребенка, размещенная у водоема, а шоумен Оскар Кучера назвал ее символом сатанизма. Также ранее фанаты футбольного клуба «Урал» поместили на лоб работы свою фирменную наклейку. При этом ходят разговоры, что арт-объект переедет в Сысерть в ближайшее время.