23 мая 2023

Клава Кока выиграла награду в виде самовара. Видео

Клава Кока выиграла в премии «Звезда нового поколения»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Празднование Дня города. Челябинск , шоу, праздник, клава кока
Клава Кока стала «Звездой нового поколения» по версии музыкального телеканала Фото:

Певица из Екатеринбурга Клавдия Высокова, более известная как Клава Кока, выиграла в номинации «Звезда нового поколения» в XII Русской Музыкальной Премии. Награда выглядит в виде самовара. Об этом стало известно в прямом эфире премии.

«Это мой первый самовар, мне очень приятно быть „Звездной нового поколения“. Дети, как правило, выбирают то, что им близко к душе и то, под что хочется танцевать», — заявила Клава Кока во время вручения премии, которая шла в прямом эфире на телеканале RU.TV. Голосование за номинантов премии проходило в соцсети.

Певица из Екатеринбурга заявила, что до известности работала в холле на первой премии телеканала и мечтала выйти на сцену. «Сейчас, спустя 10-11 лет, я выиграла свой первый самовар», — добавила Клава Кока.

Ранее URA.RU сообщало, что Клава Кока попала в список лучших создателей контента. Вместе с ней финалистами конкурса стали пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), рэпер Баста (Василий Вакуленко) и певец Shaman (Ярослав Дронов).

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певица из Екатеринбурга Клавдия Высокова, более известная как Клава Кока, выиграла в номинации «Звезда нового поколения» в XII Русской Музыкальной Премии. Награда выглядит в виде самовара. Об этом стало известно в прямом эфире премии. «Это мой первый самовар, мне очень приятно быть „Звездной нового поколения“. Дети, как правило, выбирают то, что им близко к душе и то, под что хочется танцевать», — заявила Клава Кока во время вручения премии, которая шла в прямом эфире на телеканале RU.TV. Голосование за номинантов премии проходило в соцсети. Певица из Екатеринбурга заявила, что до известности работала в холле на первой премии телеканала и мечтала выйти на сцену. «Сейчас, спустя 10-11 лет, я выиграла свой первый самовар», — добавила Клава Кока. Ранее URA.RU сообщало, что Клава Кока попала в список лучших создателей контента. Вместе с ней финалистами конкурса стали пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), рэпер Баста (Василий Вакуленко) и певец Shaman (Ярослав Дронов).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...