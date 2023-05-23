Клава Кока выиграла награду в виде самовара. Видео

Клава Кока выиграла в премии «Звезда нового поколения»

24 мая 2023 в 02:59 Размер текста - 17 +

Клава Кока стала «Звездой нового поколения» по версии музыкального телеканала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Певица из Екатеринбурга Клавдия Высокова, более известная как Клава Кока, выиграла в номинации «Звезда нового поколения» в XII Русской Музыкальной Премии. Награда выглядит в виде самовара. Об этом стало известно в прямом эфире премии. «Это мой первый самовар, мне очень приятно быть „Звездной нового поколения“. Дети, как правило, выбирают то, что им близко к душе и то, под что хочется танцевать», — заявила Клава Кока во время вручения премии, которая шла в прямом эфире на телеканале RU.TV. Голосование за номинантов премии проходило в соцсети. Певица из Екатеринбурга заявила, что до известности работала в холле на первой премии телеканала и мечтала выйти на сцену. «Сейчас, спустя 10-11 лет, я выиграла свой первый самовар», — добавила Клава Кока. Ранее URA.RU сообщало, что Клава Кока попала в список лучших создателей контента. Вместе с ней финалистами конкурса стали пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), рэпер Баста (Василий Вакуленко) и певец Shaman (Ярослав Дронов).

Певица из Екатеринбурга Клавдия Высокова, более известная как Клава Кока, выиграла в номинации «Звезда нового поколения» в XII Русской Музыкальной Премии. Награда выглядит в виде самовара. Об этом стало известно в прямом эфире премии. «Это мой первый самовар, мне очень приятно быть „Звездной нового поколения“. Дети, как правило, выбирают то, что им близко к душе и то, под что хочется танцевать», — заявила Клава Кока во время вручения премии, которая шла в прямом эфире на телеканале RU.TV. Голосование за номинантов премии проходило в соцсети. Певица из Екатеринбурга заявила, что до известности работала в холле на первой премии телеканала и мечтала выйти на сцену. «Сейчас, спустя 10-11 лет, я выиграла свой первый самовар», — добавила Клава Кока. Ранее URA.RU сообщало, что Клава Кока попала в список лучших создателей контента. Вместе с ней финалистами конкурса стали пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), рэпер Баста (Василий Вакуленко) и певец Shaman (Ярослав Дронов).