Певица из Екатеринбурга Клавдия Высокова, более известная как Клава Кока, выиграла в номинации «Звезда нового поколения» в XII Русской Музыкальной Премии. Награда выглядит в виде самовара. Об этом стало известно в прямом эфире премии.
«Это мой первый самовар, мне очень приятно быть „Звездной нового поколения“. Дети, как правило, выбирают то, что им близко к душе и то, под что хочется танцевать», — заявила Клава Кока во время вручения премии, которая шла в прямом эфире на телеканале RU.TV. Голосование за номинантов премии проходило в соцсети.
Певица из Екатеринбурга заявила, что до известности работала в холле на первой премии телеканала и мечтала выйти на сцену. «Сейчас, спустя 10-11 лет, я выиграла свой первый самовар», — добавила Клава Кока.
Ранее URA.RU сообщало, что Клава Кока попала в список лучших создателей контента. Вместе с ней финалистами конкурса стали пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), рэпер Баста (Василий Вакуленко) и певец Shaman (Ярослав Дронов).
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