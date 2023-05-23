23 мая 2023

Фонд капремонта задолжал пермячке сотни тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Капитальный ремонт крыши жилого здания. ЖКХ. Челябинск, жкх, капремонт, жилищный фонд
Из-за долго ремонта крыши квартиру пермячки неоднократно затапливало Фото:

Жительница Перми отсудила у фонда капремонта 342 тысяч рублей за потоп в своей квартире. Затопление жилья произошло несколько раз, пока подрядчик фонда ремонтировал кровлю дома, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда.

«Взыскать с некоммерческой организации „Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае“ в пользу истца в счет возмещения причиненного затоплением ущерба денежные средства в размере 342 822 рублей», — говорится в решении. Также фонд должен оплатить 20 тысяч рублей за экспертизу.

Во время ремонта крыши в пятиэтажном многоквартирном доме летом шли обильные осадки, заявила в суде истец. Из-за того, что работы производились долго квартиру пермячки затапливало несколько раз, несмотря на то, что она жила не на последнем этаже. Как установила экспертиза в доме из-за наводнения на всех стенах, окнах и полу в жилье появилась в плесень, линолеум испортился, натяжные потолки лопнули, а в розетках пропала электроэнергия. Стоимость ущерба составила 342 тысячи рублей.

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Жительница Перми отсудила у фонда капремонта 342 тысяч рублей за потоп в своей квартире. Затопление жилья произошло несколько раз, пока подрядчик фонда ремонтировал кровлю дома, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда. «Взыскать с некоммерческой организации „Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае“ в пользу истца в счет возмещения причиненного затоплением ущерба денежные средства в размере 342 822 рублей», — говорится в решении. Также фонд должен оплатить 20 тысяч рублей за экспертизу. Во время ремонта крыши в пятиэтажном многоквартирном доме летом шли обильные осадки, заявила в суде истец. Из-за того, что работы производились долго квартиру пермячки затапливало несколько раз, несмотря на то, что она жила не на последнем этаже. Как установила экспертиза в доме из-за наводнения на всех стенах, окнах и полу в жилье появилась в плесень, линолеум испортился, натяжные потолки лопнули, а в розетках пропала электроэнергия. Стоимость ущерба составила 342 тысячи рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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