Фонд капремонта задолжал пермячке сотни тысяч рублей

24 мая 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Из-за долго ремонта крыши квартиру пермячки неоднократно затапливало Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Перми отсудила у фонда капремонта 342 тысяч рублей за потоп в своей квартире. Затопление жилья произошло несколько раз, пока подрядчик фонда ремонтировал кровлю дома, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда. «Взыскать с некоммерческой организации „Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае“ в пользу истца в счет возмещения причиненного затоплением ущерба денежные средства в размере 342 822 рублей», — говорится в решении. Также фонд должен оплатить 20 тысяч рублей за экспертизу. Во время ремонта крыши в пятиэтажном многоквартирном доме летом шли обильные осадки, заявила в суде истец. Из-за того, что работы производились долго квартиру пермячки затапливало несколько раз, несмотря на то, что она жила не на последнем этаже. Как установила экспертиза в доме из-за наводнения на всех стенах, окнах и полу в жилье появилась в плесень, линолеум испортился, натяжные потолки лопнули, а в розетках пропала электроэнергия. Стоимость ущерба составила 342 тысячи рублей.

Жительница Перми отсудила у фонда капремонта 342 тысяч рублей за потоп в своей квартире. Затопление жилья произошло несколько раз, пока подрядчик фонда ремонтировал кровлю дома, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда. «Взыскать с некоммерческой организации „Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае“ в пользу истца в счет возмещения причиненного затоплением ущерба денежные средства в размере 342 822 рублей», — говорится в решении. Также фонд должен оплатить 20 тысяч рублей за экспертизу. Во время ремонта крыши в пятиэтажном многоквартирном доме летом шли обильные осадки, заявила в суде истец. Из-за того, что работы производились долго квартиру пермячки затапливало несколько раз, несмотря на то, что она жила не на последнем этаже. Как установила экспертиза в доме из-за наводнения на всех стенах, окнах и полу в жилье появилась в плесень, линолеум испортился, натяжные потолки лопнули, а в розетках пропала электроэнергия. Стоимость ущерба составила 342 тысячи рублей.