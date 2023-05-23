Крупный застройщик начинает строительство нового элитного дома в Нижневартовске

Компания «ССТ» построит элитный дом в новых районах Нижневартовска

Строительство планируют начать летом Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Компания «ССТ» планирует летом начать строительство элитного дома в новых микрорайонах Нижневартовска (ХМАО). Застройщик построит здание рядом со своим первым ЖК Sebur, однако новый дом будет отличатся более дорогими материалами. Об этом URA.RU рассказал руководитель проекта Сергей Гретчин.

«Планируется односекционный дом рядом с этим же домом [ЖК Sebur]. Планируем объединить их дворы. которые также будут закрытыми. Добавим новые МАФы, которые разнообразят инфраструктуру двора. Это будет более прокаченный и доработанный дом. Фасад и внутренняя отделка будут чуть подороже. Этим летом планируем забивать сваи», — рассказал представитель застройщика журналисту агентства.

Первый ЖК компания построила с использованием металлокассет. Для нового дома в качестве материалов выбирают между керамогранитом и штукатурным фасадом. «Керамогранит требует более прочного и тяжелого каркаса, но в сочетании с утеплителем дает лучшие характеристики по тепло- и шумоизоляции. И, конечно, эстетический вид. Обычно он также более долговечный и устойчивый к любым агрессивным средам. Что касается современных штукатурных фасадов — это не привычная всем нам штукатурка. Обычно материал состоит из стеклянной или минеральной ваты, пенопласта, стекловолокна либо других теплоизоляционных материалов, покрытых сеткой и затем современными видами штукатурки с улучшенными эксплуатационными характеристиками», — поясняет журналисту агентства эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО „ОПУС“» Сергей Чабан.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске завершили строительство жилого комплекса Sebur. Дом стал первым в городе, где реализовали полностью закрытый двор без машин.