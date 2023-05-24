В Госдуме предложили позволить губернаторам выдавать отсрочки от мобилизации

Депутат Госдумы Наумов: губернаторам нужно разрешить выдавать отсрочки призывникам
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Губернаторы должны решать, кому положена отсрочка от мобилизации, считает Станислав Наумов Фото:
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Мобилизация в России

Губернаторов и глав региональных призывных комиссий нужно наделить правом решать, кому положена отсрочка от мобилизации, а кому нет. Такое заявление сделал зампред комитета нижней палаты парламента по экономической политике Станислав Наумов.

«Глава региона, как председатель призывной комиссии, должен быть наделен безусловными полномочиями: по каждому потенциальному призывнику принимать решение об отсрочке на полгода, год, на сколько руководство предприятия об этом попросит», — сказал Станислав Наумов в эфире радиостанции «Говорит Москва». Он уточнил, что речь идет не только о военной мобилизации, но и об экономической.

Ранее правительство не поддержало законопроект, согласно которому индивидуальные предприниматели и руководители крестьянско-фермерских хозяйств могли бы получить отсрочку от мобилизации, передает «Национальная служба новостей». Законопроект был внесен на рассмотрение еще в январе, напоминает РАПСИ.

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Губернаторов и глав региональных призывных комиссий нужно наделить правом решать, кому положена отсрочка от мобилизации, а кому нет. Такое заявление сделал зампред комитета нижней палаты парламента по экономической политике Станислав Наумов. «Глава региона, как председатель призывной комиссии, должен быть наделен безусловными полномочиями: по каждому потенциальному призывнику принимать решение об отсрочке на полгода, год, на сколько руководство предприятия об этом попросит», — сказал Станислав Наумов в эфире радиостанции «Говорит Москва». Он уточнил, что речь идет не только о военной мобилизации, но и об экономической. Ранее правительство не поддержало законопроект, согласно которому индивидуальные предприниматели и руководители крестьянско-фермерских хозяйств могли бы получить отсрочку от мобилизации, передает «Национальная служба новостей». Законопроект был внесен на рассмотрение еще в январе, напоминает РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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