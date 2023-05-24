В Госдуме предложили позволить губернаторам выдавать отсрочки от мобилизации

Губернаторов и глав региональных призывных комиссий нужно наделить правом решать, кому положена отсрочка от мобилизации, а кому нет. Такое заявление сделал зампред комитета нижней палаты парламента по экономической политике Станислав Наумов.
«Глава региона, как председатель призывной комиссии, должен быть наделен безусловными полномочиями: по каждому потенциальному призывнику принимать решение об отсрочке на полгода, год, на сколько руководство предприятия об этом попросит», — сказал Станислав Наумов в эфире радиостанции «Говорит Москва». Он уточнил, что речь идет не только о военной мобилизации, но и об экономической.
Ранее правительство не поддержало законопроект, согласно которому индивидуальные предприниматели и руководители крестьянско-фермерских хозяйств могли бы получить отсрочку от мобилизации, передает «Национальная служба новостей». Законопроект был внесен на рассмотрение еще в январе, напоминает РАПСИ.
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