В Госдуме предложили позволить губернаторам выдавать отсрочки от мобилизации

Депутат Госдумы Наумов: губернаторам нужно разрешить выдавать отсрочки призывникам

24 мая 2023 в 20:43 Размер текста - 17 +

Губернаторы должны решать, кому положена отсрочка от мобилизации, считает Станислав Наумов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Губернаторов и глав региональных призывных комиссий нужно наделить правом решать, кому положена отсрочка от мобилизации, а кому нет. Такое заявление сделал зампред комитета нижней палаты парламента по экономической политике Станислав Наумов. «Глава региона, как председатель призывной комиссии, должен быть наделен безусловными полномочиями: по каждому потенциальному призывнику принимать решение об отсрочке на полгода, год, на сколько руководство предприятия об этом попросит», — сказал Станислав Наумов в эфире радиостанции «Говорит Москва». Он уточнил, что речь идет не только о военной мобилизации, но и об экономической. Ранее правительство не поддержало законопроект, согласно которому индивидуальные предприниматели и руководители крестьянско-фермерских хозяйств могли бы получить отсрочку от мобилизации, передает «Национальная служба новостей». Законопроект был внесен на рассмотрение еще в январе, напоминает РАПСИ.

Губернаторов и глав региональных призывных комиссий нужно наделить правом решать, кому положена отсрочка от мобилизации, а кому нет. Такое заявление сделал зампред комитета нижней палаты парламента по экономической политике Станислав Наумов. «Глава региона, как председатель призывной комиссии, должен быть наделен безусловными полномочиями: по каждому потенциальному призывнику принимать решение об отсрочке на полгода, год, на сколько руководство предприятия об этом попросит», — сказал Станислав Наумов в эфире радиостанции «Говорит Москва». Он уточнил, что речь идет не только о военной мобилизации, но и об экономической. Ранее правительство не поддержало законопроект, согласно которому индивидуальные предприниматели и руководители крестьянско-фермерских хозяйств могли бы получить отсрочку от мобилизации, передает «Национальная служба новостей». Законопроект был внесен на рассмотрение еще в январе, напоминает РАПСИ.