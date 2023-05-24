В результате охоты зафиксировано более ста правонарушений водителями мотоциклов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ходе профилактического мероприятия «Мотоциклист» в Челябинской области было выявлено свыше ста административных правонарушений. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной полиции.

«В Челябинской области проходит профилактическое мероприятие „Мотоциклист“, инициированное начальником главка МВД региона. Решение было принято после поступающих от граждан жалоб на шум, создаваемый любителями ночных заездов по городским улицам на двухколесных транспортных средствах с прямоточным выхлопом», — уточнили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В ведомстве добавили, что сотрудники полиции изучили жалобы, полученные от жителей, в том числе из городских пабликов. Оперативники скорректировали маршруты патрулирования и расставили экипажи в местах концентрации мотогонщиков. Правонарушители привлечены к ответственности.

«В результате принятых мер полицейскими пресечено 115 административных правонарушений, совершенных владельцами мототранспорта. Четверо из них находились за управлением в нетрезвом виде. 35 человек не имели водительского удостоверения либо были лишены права управления транспортным средством», — добавили в пресс-службе ведомства.

В полиции уточнили, что в отношении одного водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторную нетрезвую езду без права управления. Мотоциклы водителей, допустивших грубые нарушения правил дорожного движения, помещены на спецстоянку. Кроме того, в правоохранительных органах порекомендовали любителям езды на мотоциклах с прямоточным выхлопом воспользоваться комплексом «Трасса 74», где имеется возможность устраивать заезды, не мешая другим.

Ранее стало известно, что жители Челябинской области могут жаловаться на шумных мотоциклистов по телефонам в полицию или через сайт МВД. Нарушителей ждет административная ответственность.

Нарушителей отправили на спецстоянку Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

В ходе рейдов выявлено 115 правонарушений ГУ МВД по Челябинской области

Большая часть работы была посвящена профилактике правонарушений ГУ МВД по Челябинской области