Челябинские силовики устроили охоту на мотоциклистов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тридцать первый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, байкеры, дорожное движение, мотоциклисты, автотранспорт
В результате охоты зафиксировано более ста правонарушений водителями мотоциклов Фото:

В ходе профилактического мероприятия «Мотоциклист» в Челябинской области было выявлено свыше ста административных правонарушений. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной полиции.

«В Челябинской области проходит профилактическое мероприятие „Мотоциклист“, инициированное начальником главка МВД региона. Решение было принято после поступающих от граждан жалоб на шум, создаваемый любителями ночных заездов по городским улицам на двухколесных транспортных средствах с прямоточным выхлопом», — уточнили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В ведомстве добавили, что сотрудники полиции изучили жалобы, полученные от жителей, в том числе из городских пабликов. Оперативники скорректировали маршруты патрулирования и расставили экипажи в местах концентрации мотогонщиков. Правонарушители привлечены к ответственности.

«В результате принятых мер полицейскими пресечено 115 административных правонарушений, совершенных владельцами мототранспорта. Четверо из них находились за управлением в нетрезвом виде. 35 человек не имели водительского удостоверения либо были лишены права управления транспортным средством», — добавили в пресс-службе ведомства.

В полиции уточнили, что в отношении одного водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторную нетрезвую езду без права управления. Мотоциклы водителей, допустивших грубые нарушения правил дорожного движения, помещены на спецстоянку. Кроме того, в правоохранительных органах порекомендовали любителям езды на мотоциклах с прямоточным выхлопом воспользоваться комплексом «Трасса 74», где имеется возможность устраивать заезды, не мешая другим.

Ранее стало известно, что жители Челябинской области могут жаловаться на шумных мотоциклистов по телефонам в полицию или через сайт МВД. Нарушителей ждет административная ответственность.

Нарушителей отправили на спецстоянку
Нарушителей отправили на спецстоянку
В ходе рейдов выявлено 115 правонарушений
В ходе рейдов выявлено 115 правонарушений

Большая часть работы была посвящена профилактике правонарушений
Большая часть работы была посвящена профилактике правонарушений
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ходе профилактического мероприятия «Мотоциклист» в Челябинской области было выявлено свыше ста административных правонарушений. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной полиции. «В Челябинской области проходит профилактическое мероприятие „Мотоциклист“, инициированное начальником главка МВД региона. Решение было принято после поступающих от граждан жалоб на шум, создаваемый любителями ночных заездов по городским улицам на двухколесных транспортных средствах с прямоточным выхлопом», — уточнили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. В ведомстве добавили, что сотрудники полиции изучили жалобы, полученные от жителей, в том числе из городских пабликов. Оперативники скорректировали маршруты патрулирования и расставили экипажи в местах концентрации мотогонщиков. Правонарушители привлечены к ответственности. «В результате принятых мер полицейскими пресечено 115 административных правонарушений, совершенных владельцами мототранспорта. Четверо из них находились за управлением в нетрезвом виде. 35 человек не имели водительского удостоверения либо были лишены права управления транспортным средством», — добавили в пресс-службе ведомства. В полиции уточнили, что в отношении одного водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторную нетрезвую езду без права управления. Мотоциклы водителей, допустивших грубые нарушения правил дорожного движения, помещены на спецстоянку. Кроме того, в правоохранительных органах порекомендовали любителям езды на мотоциклах с прямоточным выхлопом воспользоваться комплексом «Трасса 74», где имеется возможность устраивать заезды, не мешая другим. Ранее стало известно, что жители Челябинской области могут жаловаться на шумных мотоциклистов по телефонам в полицию или через сайт МВД. Нарушителей ждет административная ответственность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...